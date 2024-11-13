Cari işlemler hesabı Eylül ayında da fazla verdi

Cari işlemler hesabı Eylül'de 2 milyar 988 milyon dolar fazla verdi. Cari dengede 3 yıl sonra ilk kez üst üste 4 ay fazla görüldü. Yıllık cari açık 9 milyar 652 milyon dolarla Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Yıllık cari açık, 2023'ün Mayıs ayına göre 46 milyar dolar azaldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2024 sonunda OVP'de yüzde 1.7 olması öngörülen cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz" diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yıllık cari açığın Eylül'de 10 milyar doların altında gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi" dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise "Cari işlemler hesabının Ekim'de de fazla vermesi öngörülmekte" ifadesini kullandı.