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Çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yerle yeksan oldu!

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, altındaki düşüşün kalıcı olmadığını vurguladı ve yatırımcılara bu hafta çarşamba gününe kadar alım yapmalarını önerdi. Memiş, yılsonunda gram altının 3 bin 350-3 bin 380 lira bandına çıkabileceğini ifade ederek, 2025 yılı için 4 bin lira üzerinde bir fiyat beklediğini belirtti. işte İslam Memiş'in açıklamaları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 08:16 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 08:16
Çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yerle yeksan oldu!

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Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın, 2 bin 954 lira seviyesine kadar geriledi. Altın piyasasında yaşanan bu sert düşüş, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Uzmanlar ise düşüşlerin geçici olduğunu ve yıl sonunda fiyatların tekrar yukarı yönlü bir ivme kazanabileceğini belirtiyor. Çeyrek altın 5 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını ise 19 bin 960 liradan işlem görüyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA


"DÜŞÜŞLERİN KALICI OLMASINI BEKLEMİYORUM"

"Geçen hafta 2 bin 643 dolar seviyesine gerilemişti. Geçen haftaki "Alım zamanı gelmiştir" uyarımı anımsatmak isterim. Haftayı 2 bin 685 dolar seviyesinden tamamlayan ons altın, tekrar 2 bin 640 dolar denemesi yapabilir. 2 bin 650 dolar seviyesinin altını alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. Gram altın için ons altını takip etmeye devam. Geçen hafta 3 bin 37 liraya gerileyen gram altın haftayı 3 bin 77 lira seviyesinden tamamladı. Bu haftaları iyi değerlendirmek gerek, altın fiyatları kısa bir dinlenme sonrası tekrar yükseliş trendine gireceğini görebiliriz. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Bu hafta ons altın da 2 bin 640-2 bin 725 dolar aralığını takip edeceğim." dedi.


"GRAM GÜMÜŞ YATIRIMCISI YİNE ONS GÜMÜŞÜ TAKİP ETMELİ"

"31,25 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bir aydır beklediğimiz 31 dolar seviyesi test edildiğinden alım sürecini tamamladım. Bu hafta için 30,80-31,50 dolar aralığını takip edeceğim. Gümüş alımı için hazırlanmak gerek. Gram gümüş yatırımcısı yine ons gümüşü takip etmeli"

💰 ALTIN FİYATLARI (ALIŞ / SATIŞ / % / SAAT)

🏆 ALTIN (TL/GR): 2.892,87 / 2.893,17 📉 -2,53%

💍 22 Ayar Bilezik: 2.748,39 / 2.766,78 📉 -1,76%

🌎 Altın (ONS): 2.619,63 / 2.620,06 📉 -2,42%

💵 Altın ($/kg): 83.824,00 / 83.832,00 📉 -2,41%

💶 Altın (Euro/kg): 89.442,00 / 89.451,00 📉 -2,41%

👑 Cumhuriyet Altını: 19.566,00 / 19.731,00 📉 -1,78%

🌓 Yarım Altın: 9.781,00 / 9.899,00 📉 -1,79%

🪙 Çeyrek Altın: 4.892,00 / 4.953,00 📉 -1,78%

👑 Reşat Altını: 19.598,47 / 19.763,95 📉 -1,61%

📿 Kulplu Reşat Altını: 19.600,69 / 19.766,20 📉 -1,60%

💎 22 Ayar Altın (TL/Gr): 2.737,29 / 2.890,18 📉 -1,77%

🔶 18 Ayar Altın (TL/Gr): 2.111,80 / 2.112,02 📉 -2,53%

🔸 14 Ayar Altın (TL/Gr): 1.625,72 / 2.467,23 📉 -1,42%

🏅 Kapalıçarşı Ziynet 2.5: 48.515,71 / 49.285,82 📉 -1,28%

🏅 Kapalıçarşı Beşli Altın: 98.244,32 / 100.149,75 📉 -1,28%

💰 Gremse Altın: 48.515,71 / 49.619,65 📉 -1,28%

🔶 Ata Altın: 20.012,73 / 20.515,53 📉 -1,28%

🏵️ Tam Altın: 19.406,28 / 19.787,16 📉 -1,28%

📏 Külçe Altın ($): 87.920,00 / 87.970,00 📉 -1,18%

⚖️ Has Altın: 2.878,41 / 2.878,71 📉 -2,53%

⚜️ Hamit Altın: 19.598,47 / 19.763,95 📉 -1,61%

İslam Memişin 2025 tahminleri sıralandı! Gram altın 4500 TL olacakİslam Memişin 2025 tahminleri sıralandı! Gram altın 4500 TL olacak
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