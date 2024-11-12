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Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın, 2 bin 954 lira seviyesine kadar geriledi. Altın piyasasında yaşanan bu sert düşüş, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Uzmanlar ise düşüşlerin geçici olduğunu ve yıl sonunda fiyatların tekrar yukarı yönlü bir ivme kazanabileceğini belirtiyor. Çeyrek altın 5 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını ise 19 bin 960 liradan işlem görüyor.

Fotoğraflar: AA

"DÜŞÜŞLERİN KALICI OLMASINI BEKLEMİYORUM" "Geçen hafta 2 bin 643 dolar seviyesine gerilemişti. Geçen haftaki "Alım zamanı gelmiştir" uyarımı anımsatmak isterim. Haftayı 2 bin 685 dolar seviyesinden tamamlayan ons altın, tekrar 2 bin 640 dolar denemesi yapabilir. 2 bin 650 dolar seviyesinin altını alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. Gram altın için ons altını takip etmeye devam. Geçen hafta 3 bin 37 liraya gerileyen gram altın haftayı 3 bin 77 lira seviyesinden tamamladı. Bu haftaları iyi değerlendirmek gerek, altın fiyatları kısa bir dinlenme sonrası tekrar yükseliş trendine gireceğini görebiliriz. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Bu hafta ons altın da 2 bin 640-2 bin 725 dolar aralığını takip edeceğim." dedi.