Borsa İstanbul’dan finansal okuryazarlık İçin kamu spotu: Sosyal medya tuzaklarına dikkat!

Borsa İstanbul, finansal okuryazarlığın güçlü bir ekonominin temel taşlarından biri olduğunu vurguladığı paylaşımında, yatırımcıların para yönetiminde daha bilinçli hareket edebilmesi, doğru kararlar alabilmesi ve mali durumlarını etkin şekilde yönetebilmesi amacıyla farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Borsa İstanbul, finansal okuryazarlığın sosyal medyada karşılaşılan dolandırıcılık tuzaklarına karşı korunmada da önemli bir rol oynadığını belirtti. Paylaşımda, bilinçli yatırımcıların bu tür risklere karşı daha hazırlıklı olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Borsa İstanbul, birikim ve tecrübelerini yeni nesillere aktarma hedefiyle yatırımcıları resmi web sitesine davet etti.