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Ajet'ten 699 TL'ye uçak bileti! Ucuza uçak bileti kampanyası

UCUZA UÇAK BİLETİ | Seyahat etmeyi sevenlere müjde AJet’ten geldi. Kasım kampanyası için Ajet 131 bin koltuğu 699 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. Ajet ucuza bilet kampanyasının şartları neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 09:15 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 09:15
Ajet’ten 699 TL’ye uçak bileti! Ucuza uçak bileti kampanyası

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AJet bilet kampanyası başlattı. Kurum, müşterilerine yurtiçi uçuşlarda geçerli olmak üzere ucuza bilet alma fırsatı sunuyor.

AJET'TEN UNUTULMAZ KASIM FIRSATI

AJet'in Kasım ayına özel 699 TL'den başlayan fiyatlarla ucuz uçak bileti alma imkanı sağladı.

Kampanyanın biletleme tarihleri, 13 – 15 Kasım 2024 arası olup uçuş tarihleri ise 20 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 olacak.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
* Kampanya kapsamında biletler 699 TL'den başlayan fiyatlarla sunulacaktır.

* Kampanya satış başlangıcı, Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 13 Kasım 2024 00:00'dır.

* 20 Kasım 2024 – 15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

* Kampanya ücretleri, tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön direkt uçuşlarda geçerlidir.

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* Kampanya yalnızca Basic paket ücreti için geçerlidir.

* Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

* Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir. Yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulamamızda geçerlidir.

* Kampanya kapsamında satın alınan biletler iade edilemez. Değişiklik işlemlerinde %100 ceza uygulanmaktadır.

* Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

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* Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

* Kampanya kapsamında toplam 131.000 adet koltuk arz edilecektir.

* Kampanyada sunulan koltuk adetleri hat bazlı değişiklik gösterebilir. Kampanya süresi dolmadan koltuk adetleri tükenebilir.

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* AJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

* AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

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