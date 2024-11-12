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TUSAŞ ve Baykar devler listesinde

Ülkemizden 2 şirket isimlerini dünya havacılık devleri arasına yazdırdı. TUSAŞ ve Baykar, 2023 yılı satış gelirleri itibarıyla en büyük 100 havacılık şirketi listesinde ilk 50’de yer aldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024
TUSAŞ ve Baykar devler listesinde

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Türkiye'nin milli hava aracı üreticileri TUSAŞ ve Baykar, dünyanın en büyük 50 havacılık sanayisi şirketi arasında yer aldı. Havacılık sektörüne yönelik global yayın organı FlightGlobal adına Counterpoint Market Intelligence tarafından yapılan derlemede 2023 faaliyetleri doğrultusunda sektörün en büyük 100 şirketine yer verildi. Boeing 77 milyar 794 milyon dolar satış rakamıyla ilk sıraya yerleşti. Boeing'i 70 milyar 829 milyon dolarla Airbus izledi. TUSAŞ 38'inci sırada yer alırken, listeye ilk kez giren Baykar ise 49'uncu basamakta kendine yer buldu.

ANKA, AKSUNGUR, ATAK, T70, HÜRKUŞ, GÖKBEY gibi platformları kullanıma sunan TUSAŞ; ANKA III, HÜRJET ve Milli Muharip Uçak KAAN gibi hava platformlarını geliştirmeyi sürdürüyor. TUSAŞ, 2023'teki 2 milyar 674 milyon dolar satış rakamıyla havacılık sanayisindeki ilk 50 şirket arasında yer alma başarısına ulaştı. Baykar ise 1 milyar 805 milyon dolarlık satış rakamıyla listeye güçlü bir giriş yaptı. Bayraktar TB2 ile en fazla ülkeye ihraç edilen silahlı insansız hava aracı ünvanına sahip olan Baykar, 2023'te bu başarıya Bayraktar AKINCI TİHA'yı da ekledi.

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