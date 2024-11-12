İşsizlik 17 aydır kesintisiz tek hane

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine Eylül ayında işsizlik, Ağustos'a göre değişmeyerek yüzde 8.6'da kaldı. 17 aydır tek hanede olan işsizlik, geçen yılın aynı ayına göre ise 0.5 puan azaldı.

İstihdam edilenlerin sayısı 1 ayda 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bine çıktı. İstihdam oranı Eylül'de 0.1 puanlık artışla yüzde 49.7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılım oranı da yıllık 1.2 puan artarak yüzde 54.4 seviyesine yükseldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP çerçevesinde enflasyonu ve işsizliği kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmeyi hedeflediklerini belirterek, "İşsizlik oranının OVP döneminde gerileyerek 2012'den bu yana en düşük seviyesine ineceğini tahmin ediyoruz" dedi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da OVP'yle uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünümün devam ettiğini belirtti.