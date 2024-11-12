Evini yenileyene 3’lü destek! Kimler faydalanabilir? Ödeme ne zaman ve nasıl yapılır?

İstanbul'da kentsel dönüşüm 'Yarısı Bizden' ile hızlanacak. 39 ilçeyi kapsayan 'Yarısı Bizden' kampanyasının 26 Nisan-2 Haziran 2023'ü kapsayan ilk etabında, e-Devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin başvuru toplanmıştı. Kampanyanın yeni dönemi 9 Ağustos 2024'te başlarken, artık süre kısıtlaması olmaksızın başvurular alınmaya devam ediliyor. Kampanyada şimdiye kadar 2.4 milyar liralık destekle 213 yapıdaki 2 bin 116 bağımsız bölüme hibe, kredi ve tahliye desteği ödemeleri başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kampanyayla ilgili soruları cevapladı:

TOKİ VE EMLAK KONUT İNŞAAT DESTEĞİ VERİYOR MU?

Bina yerine alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle destek sağlanır.

ALAN BAZLI DÖNÜŞÜMDE HANGİ KOLAYLIKLAR SAĞLANIR?

700 bin TL'lik hibe, TOKİ ya da Emlak Konut ile de inşa desteği verilir.

ALAN BAZLI DÖNÜŞÜMDE GERİ ÖDEME NASIL YAPILIR?

Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülür arta kalan borç ise İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan 'Yarısı Bizden'e başvuranlara; hibe, kredi ve taşınma desteğinin kapısı açılıyor. İsteyenler Emlak Konut-TOKİ desteği de alabiliyor. İşte merak edilen soruların yanıtları... uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilir.

YÜKLENİCİ FİRMA İLE DÖNÜŞÜMDE HER KONUT/İŞ YERİ İÇİN NE KADAR DESTEK VERİLİR?

Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilir. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanır.

ÖDEME KİME YAPILIR?

Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır.

ÖDEME NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır.



KİMLER FAYDALANABİLİR?

İstanbul'un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir.

PROJE ÖN ŞARTLARI NELERDİR?

Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının 1.5 katı büyüklüğünü geçmemeli.

EVİMİN/İŞ YERİMİN RİSKLİ OLUP OLMADIĞINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği baktırılarak risk durumu tespit edilir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

e-Devlet başvurusuna gerek duyulmaz. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibiyle hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.



KREDİ GERİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra geri ödeme başlar. 10 yıla kadar vade uygulanır. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar TÜFE oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.

TAHLİYE/TAŞINMA DESTEĞİ NE KADAR?

Tahliye desteği tek seferde 100 bin lira olarak ödenir.

TAHLİYE DESTEĞİNDEN KİRACILAR DA FAYDALANABİLİR Mİ?

Daire/iş yerinde oturan kiracıysa kiracıya, değilse ev sahibine bu destek ödenir.

OTOPARK VE SIĞINAK YAPINCA HAK KAYBI OLUR MU?

Otopark ve sığınak alanları inşaat alanı metrekaresinin dışında tutulur.