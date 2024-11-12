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Eleman açığı büyüdü ücret 120 bin TL'ye çıktı

Başta inşaat olmak üzere pek çok sektörde yetişmiş eleman ihtiyacı ücretlere yansıdı. 120 bin liraya kepçe operatörü, 80 bin liraya inşaat ustası aranıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024
Eleman açığı büyüdü ücret 120 bin TL’ye çıktı

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Türkiye'de sanayiden inşaata, tarımdan tekstile hemen her sektörde nitelikli personel ihtiyacı bulunuyor. Yaşanan ara eleman açığı ücretlere de yansıyor.

İNŞAAT İLK SIRADA
Özellikle sanayi ve inşatta usta sıkıntısı yaşanırken, burada ücretler dikkat çekici noktalara ulaştı. Kepçe operatörleri 120 bin, kalıpdemir- alçı ustaları 80 bin lira maaş alabiliyor. Ağır sanayide bir usta 70-80 bin liraya kadar para kazanabiliyor. Bu ücretlere rağmen gençlerin bu alanları tercih etmediği belirtiliyor. İşverenler personel sorununu çözmek için İçişleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla ilgili görüşmeler yürütüyor.

TAMİRCİ DE ARANIYOR
Yetişmiş eleman açığı olan alanlardan biri de oto tamirciliği... Oto tamiri sektöründe yetişmiş eleman eksikliği yaşanırken, ustalar iş öğretecek çırak bulamamaktan yakınıyor. İstanbul Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Keskin, çırak sayısındaki düşüşün sektörün geleceğini tehdit ettiğini, sanayide yetişmiş eleman eksikliğinin Türkiye'nin ciddi sorunu olduğunu söyledi. Annebabaların çocuklarını daha rahat etmeleri düşüncesiyle beyaz yakalı sektörlere yönlendirmesinin büyük bir yanılgı olduğunu ifade eden Keskin, gelir seviyesinde mavi yakalıların beyaz yakalıları geride bıraktığını vurguladı.

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