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90 bin işçi aranıyor! İşte gözde meslekler...

İlk 10 ayda İŞKUR aracılığıyla işe girenler 1.2 milyonu aştı. Halen 90 bini aşkın açık iş bulunurken, en çok hangi alanlarda alım yapıldığı belli oldu.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024
90 bin işçi aranıyor! İşte gözde meslekler...

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İŞKUR aracılığıyla geçen ay 123 bin 892, Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 201 bini aşkın kişi işe yerleşti.

TURİZM İLK SIRADA
İŞKUR'un Ekim bültenine göre; ilk 10 ayda en fazla işe yerleştirme sektörler itibariyle sanayide 'imalat' alanında; mesleklere göre ise sırasıyla 'turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi' mesleklerinde gerçekleştirildi. Ekim ayında İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 222 bin 341 oldu. Ocak-Ekim döneminde ise 2 milyon 235 bini aşkın açık iş alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (878 bin 525) imalat sanayi sektöründe bulunurken, meslekler itibariyle de 'turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi ve garson' mesleklerinde görüldü.

EN ÇOK NE ARANIYOR?
İŞKUR aracılığıyla bu yıl işe yerleştirilen kişi sayısı da 1 milyon 240 bini aştı. Halen İŞKUR'da 90 bin 184 açık iş bulunuyor. Açık işlerde başı 21 bin 343 kişiyle beden işçileri çekiyor. 3 bin 343 kişiyle temizlik görevlisi, bin 743 kişiyle ambar/depo görevlisi, bin 694 kişiyle satış elemanı/danışmanı takip ediyor.

AÇIK İŞTE İLK 10
- Beden işçisi (genel): 21.343
- Temizlik görevlisi: 3.343
- Ambar/depo görevlisi: 1.743
- Satış elemanı: 1.694
- Konfeksiyon işçisi: 1.479
- Paketleme işçisi: 1.378
- Garson: 1.359
- Makineci (dikiş): 1.165
- Ön muhasebeci: 958
- Tır-çekici şoförü: 945

İŞE YERLEŞTİRMEDE İLK 10
10 ayda işe yerleştirme sayıları şöyle:
- Turizm ve otelcilik elemanı: 63.698
- Özel güvenlik görevlisi: 60.081
- Reyon görevlisi: 44.867
- Konfeksiyon işçisi: 35.159
- Servis elemanı (garson): 34.054
- Satış elemanı/danışmanı: 28.250
- Market elemanı: 27.816
- Diğer imalat ve ilgili işçiler (elle): 27.422
- Perakende satış elemanı (gıda): 21.849
- Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 19.383

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