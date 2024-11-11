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TÜİK Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

Son dakika haberi! Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8,6 oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, eylülde aylık bazda 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin oldu.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 10:05 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 10:33
TÜİK Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

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Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre değişim göstermedi ve yüzde 8,6 olarak kaydedildi. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 100 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

TÜİK Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

İŞSİZLİK ORANI DEĞİŞMEDİ
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 35 bin kişi artarak 3 milyon 100 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azaldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Eylül 2022 - Eylül 2024 (TÜİK internet sitesi)Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Eylül 2022 - Eylül 2024 (TÜİK internet sitesi)

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13,5, kadınlarda ise yüzde 24 olduğu hesaplandı.

TÜİK, bazı ayların verilerinde revizyona gitti.

Buna göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2022 11,1 10,7 11,1 10,9 10,9 10,2 10,2 9,8 10,1 10,3 10,1 10,3
2023 9,6 10,0 10,1 10,1 9,6 9,3 9,3 9,2 9,1 8,6 9,0 8,8
2024 9,0 8,7 8,6 8,6 8,5 9,2 8,8 8,6 8,6


95 BİN KİŞİ ARTTI
Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, eylülde aylık bazda 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin oldu.


Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Eylül 2022 - Eylül 2024 (TÜİK internet sitesi)Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Eylül 2022 - Eylül 2024 (TÜİK internet sitesi)

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, eylülde bir önceki aya göre 95 bin kişilik artışla 32 milyon 823 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 49,7 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Eylül 2024 (TÜİK internet sitesi)Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Eylül 2024 (TÜİK internet sitesi)

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, eylülde bir önceki aya kıyasla 131 bin kişi artarak 35 milyon 923 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan artışla yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 37 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Eylül 2022 - Eylül 2024 (TÜİK internet sitesi)Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Eylül 2022 - Eylül 2024 (TÜİK internet sitesi)

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, eylülde aynı seviyede kalarak 42,7 saat oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Eylül 2022 - Eylül 2024 (TÜİK internet sitesi)Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Eylül 2022 - Eylül 2024 (TÜİK internet sitesi)

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, eylülde aylık bazda 1,7 puan azalarak yüzde 25,6 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,3 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.

Eylül ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın
Nüfus (bin kişi) 66.016 32.666 33.350
İş gücü (bin kişi) 35.923 23.567 12.356
İstihdam (bin kişi) 32.823 21.981 10.842
İşsiz (bin kişi) 3.100 1.586 1.514
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.093 9.099 20.994
İş gücüne katılma oranı (yüzde) 54,4 72,1 37
İstihdam oranı (yüzde) 49,7 67,3 32,5
İşsizlik oranı (yüzde) 8,6 6,7 12,3
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 17,1 13,5 24

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