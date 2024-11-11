Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2024? Kasım faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 21 Kasım 2024 tarihinde Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirecek. PPK, ekonomiyi dengede tutmak ve enflasyonla mücadele etmek için aldığı faiz kararlarını kamuoyuna duyuracak. Merkez Bankası'nın bu toplantıdan çıkacak kararları, piyasalarda büyük etkiler yaratabilir.

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Piyasalar Faiz Kararını Bekliyor

TCMB'nin faiz kararı yatırımcılar ve ekonomistler için kritik bir dönüm noktası olacak. Merkez Bankası'nın faizle ilgili açıklayacağı mesajlar hem yerel piyasalar hem de küresel ekonomik dengeler üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Geçen aylarda olduğu gibi faiz oranlarının sabit tutulması ya da artırılması gibi senaryolar piyasaların yönünü belirleyecek.