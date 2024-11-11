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Akaryakıt pompası aracı tanıyacak

Akaryakıt piyasasındaki kayıp ve kaçağın önüne geçmek için saha denetimleri tüm hızıyla sürerken, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi de 1 Ocak’ta başlıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Kasım 2024
Akaryakıt pompası aracı tanıyacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaptığı mevzuat düzenlemeleri ve saha denetimleriyle akaryakıt piyasasındaki kayıp ve kaçağın önüne geçiyor. Bu yılın ilk 10 ayında akaryakıt ve LPG istasyonlarında 4 bin 475 mükellef ile 53 bin 396 pompada bulunan 293 bin 966 tabanca denetlendi. Bu sektöre yönelik denetim altyapısını güçlendiren Bakanlık, son olarak yılbaşından itibaren ticari araçların akaryakıt alımını takip etmek için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni (UTTS) zorunlu hale getirdi.

Sistemle, akaryakıt alımı yapacak taşıtların plakaları elle yazılmadan sistem kapsamındaki bileşenler ile ödeme kaydedici cihazlara otomatik yansıyacak ve yakıt alan taşıttan başka bir taşıtın plakasına fiş düzenlenmesi önlenecek. Sistem, vergi mükelleflerinin işte kullandıkları taşıtlar için yapılacak akaryakıt ve LPG alımlarında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zorunlu olacak. Ayrıca, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ilk defa iktisap edilecek sıfır taşıtlar kayıt ve tescil işlemini takip eden bir ay içerisinde özel taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlar da 30 Haziran 2025 tarihine kadar UTTS kapsamına dahil olacak.

İSTASYONLARA ÇAĞRI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele edilmesi amacıyla birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anımsatarak, "Son olarak UTTS'nin devreye alınmasıyla elle plaka girişi ve bu sayede usulsüz fiş düzenlenmesi engellenerek akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybının önlenmesi için önemli adım atılmış olacak" dedi. Uygulama kapsamına girecek tüm kesimlere yönelik hatırlatma yapan Şimşek, "Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, yıl sonuna kadar en az bir pompa ünitesini sisteme uyumlu hale getirmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

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