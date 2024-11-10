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Türkiye Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullanıyor! Bakan Bayraktar açıkladı! Almanya’da 39.5 bizde 5.5 euro

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında gösterdiği önemli gelişmeleri ve hükümetin vatandaşlara sunduğu desteklere dikkat çekti. Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullanan Türkiye, doğal gazda da ikinci sırada yer alıyor. Bayraktar, son 22 yılda elektrik ve doğal gaz faturalarındaki düşüşe vurgu yaptı.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 07:11
Türkiye Avrupa’nın en ucuz elektriğini kullanıyor! Bakan Bayraktar açıkladı! Almanya’da 39.5 bizde 5.5 euro

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, muhalefet ve bazı kesimlerin algı operasyonlarını verilerle çürüttü.

VATANDAŞIN ÖDEDİĞİ FATURA DÜŞÜYOR
AK Partili milletvekilleri ile bir araya gelen Bayraktar, "Avrupa'nın en ucuz elektriği Türkiye'de. Doğal gaz fiyatlarında da ikinci sıradayız. Son 22 yılda vatandaşın ödediği fatura düşüyor" dedi.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)

EN UCUZ DOĞAL GAZ KULLANAN ÜLKELER ARASINDA
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) son verilerine göre, Türkiye'de 100 kilovaatsaat elektriğe yaklaşık 5.5 euro (200 lira civarı) para ödeniyor.

Avrupa'da ise fiyatlar çok daha yüksek. Almanya'da bu rakam 39.5 euro (1.439 lira civarı) ödüyor. Doğal gazda ise Türkiye 28 Avrupa ülkesi arasında en ucuz gaz kullanan ülkeler arasında ikinci sırada.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)

Türkiye'de konutlarda metreküp başına ödenen rakam 2.72 euro. Bu da yaklaşık 100 TL'ye geliyor. İsveç'te bu rakam 32.56 euroyu buluyor. Yaklaşık 1.200 TL'yi geçiyor. En ucuz doğalgaz kullanan ülke ise 1.80 euroyla Ukrayna. Hükümet, sosyal devlet anlayışı içinde, elektrik ve doğal gazı vatandaşın evine daha ucuz ulaştırabilmek için bir süredir kamu bütçesinden kaynak ayırıyor. 1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı devlet tarafından karşılanıyor. 2025 yılı bütçesinin yüzde 3.1'i de vatandaşa ucuz enerji ulaştırmak için kullanılacak.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)

Türkiye'de 40 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Bunun 10 milyonu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden Enerji Bakanlığı'nın belirlediği oranda destekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni yılda destek mekanizmasında bazı değişiklikler yapacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun aldığı kararla ayda 417, yılda 5 bin kilovatsaati bulan tüketimi olan tüketici grupları desteklenmeyecek. Yani elektriği çok tüketenler elektriği gerçek maliyetinden kullanmaya başlayacak. Doğal gazda da benzer bir düzenleme öngörülüyor. Desteğe ihtiyaç duymayan, tüketimi yüksek abone sayısının 1.2 milyon olduğu belirtiliyor.

TEMELLERİNİ BERAT ALBAYRAK ATTI
Bayraktar, Karadeniz keşfinin dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı pradigma değişimi ile mümkün olduğunu belirterek, "Berat Albayrak'ın temellerini oluşturduğu, 2016 stratejik dokümanındaki hedef, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve bütüncül stratejik dokümanıdır" dedi.

Dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak. (Takvim.com.tr / Arşiv)Dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak. (Takvim.com.tr / Arşiv)


Bakan Bayraktar, katıldığı bir TV kanalında da açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Afrika'daki altın, madencilik ve enerji gibi hamlelerini anlatan Bayraktar, "Nijer, Sudan, Somali'de petrol, doğal gaz ve madenlerle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Nijer'de 2025'te ilk altın üretimimizi gerçekleştireceğiz. Arama safhasını geçmiş durumdayız" dedi.

110 BİN VARİLİ GEÇTİ
Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak hedefiyle yurtiçi ve dışında petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Bayraktar, Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin Somali'de 6-7 ay sismik arama yapacağını söyledi. Bayraktar, "Petrolde Irak, Rusya ve Azerbaycan'da yaklaşık günlük 40 bin varillik bir üretimimiz var. Türkiye üretimimiz bugün itibarıyla 110 bin varilin üzerine çıkmış durumda" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Gabar'da günlük üretimin 56 bin 700 varile ulaştığını, Şırnak, Hakkari ve Van'da yeni sahalarda, yeni keşifler hedeflendiğini dile getirdi. Bayraktar, Abdülhamid Han Gemisi'nin Amasra bölgesinde dün sabah saatlerinde sondaja başladığını da duyurdu.

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