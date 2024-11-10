Türkiye Avrupa’nın en ucuz elektriğini kullanıyor! Bakan Bayraktar açıkladı! Almanya’da 39.5 bizde 5.5 euro

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Türkiye'de 40 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Bunun 10 milyonu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden Enerji Bakanlığı'nın belirlediği oranda destekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni yılda destek mekanizmasında bazı değişiklikler yapacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun aldığı kararla ayda 417, yılda 5 bin kilovatsaati bulan tüketimi olan tüketici grupları desteklenmeyecek. Yani elektriği çok tüketenler elektriği gerçek maliyetinden kullanmaya başlayacak. Doğal gazda da benzer bir düzenleme öngörülüyor. Desteğe ihtiyaç duymayan, tüketimi yüksek abone sayısının 1.2 milyon olduğu belirtiliyor.

TEMELLERİNİ BERAT ALBAYRAK ATTI

Bayraktar, Karadeniz keşfinin dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı pradigma değişimi ile mümkün olduğunu belirterek, "Berat Albayrak'ın temellerini oluşturduğu, 2016 stratejik dokümanındaki hedef, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve bütüncül stratejik dokümanıdır" dedi.