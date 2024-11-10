Türkiye Avrupa’nın en ucuz elektriğini kullanıyor! Bakan Bayraktar açıkladı! Almanya’da 39.5 bizde 5.5 euro

(Takvim.com.tr / Arşiv)
Türkiye'de 40 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Bunun 10 milyonu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden Enerji Bakanlığı'nın belirlediği oranda destekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni yılda destek mekanizmasında bazı değişiklikler yapacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun aldığı kararla ayda 417, yılda 5 bin kilovatsaati bulan tüketimi olan tüketici grupları desteklenmeyecek. Yani elektriği çok tüketenler elektriği gerçek maliyetinden kullanmaya başlayacak. Doğal gazda da benzer bir düzenleme öngörülüyor. Desteğe ihtiyaç duymayan, tüketimi yüksek abone sayısının 1.2 milyon olduğu belirtiliyor.
TEMELLERİNİ BERAT ALBAYRAK ATTI
Bayraktar, Karadeniz keşfinin dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı pradigma değişimi ile mümkün olduğunu belirterek, "Berat Albayrak'ın temellerini oluşturduğu, 2016 stratejik dokümanındaki hedef, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve bütüncül stratejik dokümanıdır" dedi.
Dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak. (Takvim.com.tr / Arşiv)
Bakan Bayraktar, katıldığı bir TV kanalında da açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Afrika'daki altın, madencilik ve enerji gibi hamlelerini anlatan Bayraktar, "Nijer, Sudan, Somali'de petrol, doğal gaz ve madenlerle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Nijer'de 2025'te ilk altın üretimimizi gerçekleştireceğiz. Arama safhasını geçmiş durumdayız" dedi.
110 BİN VARİLİ GEÇTİ
Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak hedefiyle yurtiçi ve dışında petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Bayraktar, Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin Somali'de 6-7 ay sismik arama yapacağını söyledi. Bayraktar, "Petrolde Irak, Rusya ve Azerbaycan'da yaklaşık günlük 40 bin varillik bir üretimimiz var. Türkiye üretimimiz bugün itibarıyla 110 bin varilin üzerine çıkmış durumda" ifadelerini kullandı.
Bayraktar, Gabar'da günlük üretimin 56 bin 700 varile ulaştığını, Şırnak, Hakkari ve Van'da yeni sahalarda, yeni keşifler hedeflendiğini dile getirdi. Bayraktar, Abdülhamid Han Gemisi'nin Amasra bölgesinde dün sabah saatlerinde sondaja başladığını da duyurdu.