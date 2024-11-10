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Kasım-Aralık 2024 temettü ödeyecek şirketler listesi! Bu hafta 10 şirket duyurdu

Geçtiğimiz hafta, 4-8 Kasım tarihleri arasında Borsa İstanbul’da işlem gören 10 şirket, 2024 yılı temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. İşte temettü açıklamalarını yapan şirketler ve detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 20:20 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 20:20
Kasım-Aralık 2024 temettü ödeyecek şirketler listesi! Bu hafta 10 şirket duyurdu

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Borsa İstanbul'da 4-8 Kasım tarihleri arasında birçok şirket 2024 yılına ait temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladı. Bu süreçte temettü dağıtımı yapacak olan 10 şirket, yatırımcıların ilgisini çekti. Hafta boyunca yapılan açıklamalarda, yatırımcılara nakit temettü sağlayan şirketler olduğu gibi bedelsiz hisse dağıtımı yapacak olanlar da yer aldı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

BORSA İSTANBUL'DA 10 ŞİRKETTEN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

4-8 Kasım haftasında Borsa İstanbul'da işlem gören 10 şirket, 2024 yılına ait temettü kararlarını KAP üzerinden duyurdu:

5 Kasım:

Migros (MGROS): Hisse başına brüt 2,87 TL, net 2,58 TL. (13 Kasım)

Acıselsan (ACSEL): Brüt 0,20 TL, net 0,18 TL. (12 Kasım)

Atp Bilgisayar (ATATP): Brüt 0,32 TL, net 0,29 TL. (18 Aralık)

6 Kasım:

Türk Traktör (TTRAK): Brüt 26,98 TL, net 24,28 TL. (8 Kasım)

7 Kasım:

Tapdi Oksijen (TNZTP): Nakit temettü yerine %70,7 bedelsiz hisse verecek.

8 Kasım:

Meditera (MEDTR), Enka İnşaat (ENKAI), Alarko Holding (ALARK): Temettü avansı dağıtmayacak.

KASIM-ARALIK 2024 TEMETTÜ TABLOSU

Bist Kodu Şirket İsmi Temettü (Net) Yüzde (%) Tarih
TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 24,2838 TL %3.57 08.11.2024
ACSEL Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. 0,1800 TL %0.18 12.11.2024
MGROS Migros T.A.Ş. 2,5849 TL %0.65 15.11.2024
VERTU Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 0,2000 TL %0.54 15.11.2024
DGNMO Doğanlar Mobilya Grubu İmalat San. ve Tic. A.Ş. 0,2571 TL %3.00 20.11.2024
VERUS Verusa Holding A.Ş. 0,2250 TL %0.09 20.11.2024
FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 13,5375 TL %1.42 22.11.2024
ASELS Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 0,1007 TL %0.17 25.11.2024
SDTTR Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. 0,7576 TL %0.35 25.11.2024
AYEN Ayen Enerji A.Ş. 0,5522 TL %2.26 29.11.2024
DCTTR Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. 0,0102 TL %0.05 29.11.2024
TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD 2,5679 TL %3.21 05.12.2024
BORSK Bor Şeker A.Ş. 0,4012 TL %2.03 06.12.2024
LIDER Ldr Turizm A.Ş. 0,1125 TL %0.11 10.12.2024
FORTE Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. 0,1078 TL %0.25 11.12.2024
GRTRK Graınturk Tarım A.Ş. 0,0358 TL %0.03 13.12.2024
EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş. 0,2250 TL %0.50 16.12.2024
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. 3,6000 TL %0.82 18.12.2024
ATATP Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. 0,2850 TL %0.37 18.12.2024
ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. 0,8010 TL %0.30 20.12.2024
SDTTR Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. 0,5051 TL %0.23 23.12.2024
PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 0,5639 TL %0.12 24.12.2024
DCTTR Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. 0,0102 TL %0.05 31.12.2024

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