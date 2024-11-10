Kasım-Aralık 2024 temettü ödeyecek şirketler listesi! Bu hafta 10 şirket duyurdu

Borsa İstanbul'da 4-8 Kasım tarihleri arasında birçok şirket 2024 yılına ait temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladı. Bu süreçte temettü dağıtımı yapacak olan 10 şirket, yatırımcıların ilgisini çekti. Hafta boyunca yapılan açıklamalarda, yatırımcılara nakit temettü sağlayan şirketler olduğu gibi bedelsiz hisse dağıtımı yapacak olanlar da yer aldı.
Fotoğraflar: AA
BORSA İSTANBUL'DA 10 ŞİRKETTEN TEMETTÜ AÇIKLAMASI
4-8 Kasım haftasında Borsa İstanbul'da işlem gören 10 şirket, 2024 yılına ait temettü kararlarını KAP üzerinden duyurdu:
5 Kasım:
Migros (MGROS): Hisse başına brüt 2,87 TL, net 2,58 TL. (13 Kasım)
Acıselsan (ACSEL): Brüt 0,20 TL, net 0,18 TL. (12 Kasım)
Atp Bilgisayar (ATATP): Brüt 0,32 TL, net 0,29 TL. (18 Aralık)
6 Kasım:
Türk Traktör (TTRAK): Brüt 26,98 TL, net 24,28 TL. (8 Kasım)
7 Kasım:
Tapdi Oksijen (TNZTP): Nakit temettü yerine %70,7 bedelsiz hisse verecek.