Kasım-Aralık 2024 temettü ödeyecek şirketler listesi! Bu hafta 10 şirket duyurdu

Borsa İstanbul'da 4-8 Kasım tarihleri arasında birçok şirket 2024 yılına ait temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladı. Bu süreçte temettü dağıtımı yapacak olan 10 şirket, yatırımcıların ilgisini çekti. Hafta boyunca yapılan açıklamalarda, yatırımcılara nakit temettü sağlayan şirketler olduğu gibi bedelsiz hisse dağıtımı yapacak olanlar da yer aldı.