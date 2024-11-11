11.11 indirimleri başladı mı 2024? Kasım ayı 11.11 indirimleri ne zaman sona erecek? Hepsiburada, Trendyol, Amazon, Gratis...

11 Kasım tarihi, her yıl yalnızları bir araya getiren ve alışveriş fırsatlarıyla dolu bir gün haline geliyor. Dünya Bekarlar Günü hem bekarlar için kendilerini şımartma fırsatı sunarken aynı zamanda alışveriş tutkunları için büyük indirimlerin de habercisi oluyor. İşte bu özel günde yer alacak indirimli ürün kategorileri ve kampanyalar...

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11.11 İndirimleri Ne Zaman Sona Erecek?

Kasım ayının en çok beklenen alışveriş fırsatlarından biri olan 11.11 indirim günleri, her yıl büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu süper indirim günleri, birçok markanın ve alışveriş platformunun büyük indirimler sunduğu özel bir dönemi işaret ediyor. Ancak indirimlerin sona ereceği tarih markalar ve platformlara göre değişiklik gösterebiliyor.