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11.11 indirimleri başladı mı 2024? Kasım ayı 11.11 indirimleri ne zaman sona erecek? Hepsiburada, Trendyol, Amazon, Gratis...

Birçok online alışveriş sitelerinde 11.11 indirimleri için geri sayım sona erdi. İnternet üzerinden alışveriş yapmayı sevenler bu yılki 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü'ne özel indirimlerin ne zaman başlayacağını merakla araştırıyor. Her yıl olduğu gibi Trendyol, Hepsiburada, Amazon büyük indirimlerle alışveriş tutkunlarına cazip fırsatlar sunacak. Peki 11.11 indirimleri ne zaman başlıyor ve hangi ürünlerde büyük fırsatlar var? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 08:29 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 08:29
11.11 indirimleri başladı mı 2024? Kasım ayı 11.11 indirimleri ne zaman sona erecek? Hepsiburada, Trendyol, Amazon, Gratis...

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11 Kasım tarihi, her yıl yalnızları bir araya getiren ve alışveriş fırsatlarıyla dolu bir gün haline geliyor. Dünya Bekarlar Günü hem bekarlar için kendilerini şımartma fırsatı sunarken aynı zamanda alışveriş tutkunları için büyük indirimlerin de habercisi oluyor. İşte bu özel günde yer alacak indirimli ürün kategorileri ve kampanyalar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

11.11 İndirimleri Ne Zaman Sona Erecek?

Kasım ayının en çok beklenen alışveriş fırsatlarından biri olan 11.11 indirim günleri, her yıl büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu süper indirim günleri, birçok markanın ve alışveriş platformunun büyük indirimler sunduğu özel bir dönemi işaret ediyor. Ancak indirimlerin sona ereceği tarih markalar ve platformlara göre değişiklik gösterebiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Genel olarak 11 Kasım indirim günleri, 6 Kasım'da başlayıp 11 Kasım'da sona erecek şekilde düzenleniyor.

İndirimli Ürünler

Cep Telefonu ve Aksesuarlar

Ev Ürünleri ve Dekorasyon

Giyim

Kozmetik Ürünleri

Ayakkabı ve İç Giyim

Okul Ürünleri ve Kitaplar

Otomobil ve Motosiklet Ürünleri

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bekarlar Günü'ne Dair İlginç Bilgiler

Dünya Bekarlar Günü'nün Ortaya Çıkışı

Dünya Bekarlar Günü, 1990 yılında Çin'de üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü'ne karşı bir alternatif olarak kutlanmaya başlandı. 11 Kasım tarihi, dört yalnız "1" rakamından oluştuğu için bu özel günün tarihi olarak seçildi. O zamandan beri, hem bekarlar kendi günlerini kutlamakta, hem de alışveriş dünyası büyük kampanyalar düzenlemektedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2009 yılından itibaren Dünya Bekarlar Günü, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda büyük bir alışveriş festivaline dönüşmüş durumda. Alışveriş yapanlar bu özel günde birbirinden cazip fırsatlarla karşılaşıyorlar.

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