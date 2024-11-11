11.11 indirimleri başladı mı 2024? Kasım ayı 11.11 indirimleri ne zaman sona erecek? Hepsiburada, Trendyol, Amazon, Gratis...

11 Kasım tarihi, her yıl yalnızları bir araya getiren ve alışveriş fırsatlarıyla dolu bir gün haline geliyor. Dünya Bekarlar Günü hem bekarlar için kendilerini şımartma fırsatı sunarken aynı zamanda alışveriş tutkunları için büyük indirimlerin de habercisi oluyor. İşte bu özel günde yer alacak indirimli ürün kategorileri ve kampanyalar...
(Takvim Foto Arşiv)
11.11 İndirimleri Ne Zaman Sona Erecek?
Kasım ayının en çok beklenen alışveriş fırsatlarından biri olan 11.11 indirim günleri, her yıl büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu süper indirim günleri, birçok markanın ve alışveriş platformunun büyük indirimler sunduğu özel bir dönemi işaret ediyor. Ancak indirimlerin sona ereceği tarih markalar ve platformlara göre değişiklik gösterebiliyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Genel olarak 11 Kasım indirim günleri, 6 Kasım'da başlayıp 11 Kasım'da sona erecek şekilde düzenleniyor.
İndirimli Ürünler
Cep Telefonu ve Aksesuarlar
Ev Ürünleri ve Dekorasyon
Giyim
Kozmetik Ürünleri
Ayakkabı ve İç Giyim
Okul Ürünleri ve Kitaplar
Otomobil ve Motosiklet Ürünleri