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Bakanlık 500 araç alınacağı iddialarını yalanladı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakanlığa 2025 yılı bütçesiyle 500 araç alınmasının planlandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024
Bakanlık 500 araç alınacağı iddialarını yalanladı!

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakanlığa 2025 yılı bütçesiyle 500 araç alınmasının planlandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Söz konusu iddianın "gerçek dışı" olduğu belirtilen açıklamada, "Sayın Vekil konu ile ilgili dün bilgilendirilmiş olup yanlış anlamasından kaynaklı gerekli düzeltmeyi kendisinin de yapacağını söylemiştir. Ancak, bazı gazetelerde konunun gerçek dışı şekilde, 'Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor' başlıklarıyla işlendiği için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zaruri görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

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