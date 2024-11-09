Ziraat Bankası’na 4 ödül verildi

Ziraat Bankası ,Türkiye'nin Lovemark'ları araştırmasında Türkiye'nin en sevilen bankası seçilirken, Sardis Awards ödüllerinde ise 3 kategoride ödül aldı. Banka, 2016 yılından bu yana 9'uncu kez üst üste Türkiye'nin en sevilen bankası seçilmesinin yanı sıra, Sardis Awards Ödüllerinde, ikisi altın biri gümüş olmak üzere 3 ödüle birden layık görüldü. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz, bankanın 161 yıllık köklü geçmişi ve tecrübesiyle müşterilerine hızlı, kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmayı önemsediklerini ifade etti. Ziraat Bankası, Cumhuriyet filmi "En İyi Kurumsal İmaj Filmi" kategorisinde altın ödüle, İş Bankası'nın 100.Yılını Sosyal Medyada Kutlama Mesajı ile de "En İyi Sosyal Medya Kampanyası" kategorisinde altın ödüle ve "En Özgün İçerik Üretimi" kategorisinde ise gümüş ödül aldı.

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