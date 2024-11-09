Kirada yeni dönem başladı

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren kira kontratlarıyla ilgili yeni dönem resmen başlamış oldu. Bundan böyle artık kira kontratları e-Devlet'e entegre edilebilecek. İki aşamalı olacak sistemin ilk aşaması böylece devreye alınmış oldu. İkinci aşama ise yıl sonunda kullanıma sunulacak. Yeni sistemi kullanırken e-devletteki menü üzerinden kira kontratları hazırlanacak ve taraflar onay verebilecek. Hem kiracı hem de ev sahibi korunmuş olacak. Birçok abonelik işleminde bu belge kullanılabilecek, Kira gelir beyan kaçakları da önlenmiş olacak. İkinci aşamada emlak işletmeleri de sürece dahil olacak.

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