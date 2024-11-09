Donald Trump’ın seçim zaferi piyasaları etkiledi!

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın yeni bir ekonomik model uygulayacak olması ile hareketlenen piyasalar yeniden yön arayışına girdi. Kripto paralar rekorlar kırarken faiz indirimlerinin duracağı endişesiyle gerileyen altın yeniden toparlanmaya başladı. Asya borsaları karışık seyrederken Avrupa ve Türkiye'de yeşiller hakim. Trump'ın galibiyetinin ardından 2643 dolara kadar gerileyen ons altın, FED'in aldığı 25 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından yeniden 2700 dolar seviyesine doğru yöneldi. Gram altın ise dolardaki yukarı hareketle birlikte onstaki düşüşten etkilenmedi ve 2900 liranın üstünde kalmaya devam ediyor. Ons altının Trump göreve başlayana kadar 2650-2770 dolar bandında dalgalanabileceğini aktaran Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk, "Yıl kapanışı 2750 dolardan gerçekleşebilir. Jeopolitik riskler ve faiz indirimleri dikkate alındığında geri çekilmeler alım fırsatı olabilir" diye konuştu.

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