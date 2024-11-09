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Çevre Şehircilik Bakanı Kurum müjdeyi verdi: 2025 yılında 81 ilde sosyal konut!

Çevre Şehircilik Bakanı Kurum müjdeyi verdi. 2025 yılında 81 ilde sosyal konutlar üretilecek. Dar gelirli vatandaşlara uygun şartlarda verilecek.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024
Çevre Şehircilik Bakanı Kurum müjdeyi verdi: 2025 yılında 81 ilde sosyal konut!

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirlileri ev sahibi yapmak için daha önce başlattıkları 250 bin sosyal konut kampanyasında şu anda 88 bin konutun inşasına başladıklarını açıklarken, sosyal konutlarla ilgili yeni bir müjde de verdi. Kurum, "2025 yılı sonu itibariyle, 81 ilimizi kapsayan yeni bir sosyal konut kampanyasını daha başlatacağız. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle; 'Son dar gelirli kardeşimizi de devlet güvencesiyle ev sahibi yapana kadar', yuva kurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

88 BİNİ BAŞLADI
Bakan Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı. Bakan Kurum, dar gelirlileri ev sahibi yapmak için daha önce başlatılan sosyal konut projelerine ilişkin, "İlk kez buradan ifade ediyorum. 250 bin sosyal konut kampanyamızda, şu anda 88 bin konutumuzun inşasına başladık, TOKİ'mizin 2 gün önce açıkladığı ihale takvimine göre tüm inşaatlarımızı başlatacağız, milletimize verdiğimiz sözü tutacağız. Yine İlk Evim Arsa Projesi kapsamında; 694 ilçede taleplerimizi topladık. 2025 yılı Temmuz ayına kadar da tahsis süreçlerini tamamlayacağız" dedi. Bakan Kurum, 2025 yılı sonu itibariyle, 81 ili kapsayan yeni bir sosyal konut kampanyasını daha başlatacaklarını müjdeledi.

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