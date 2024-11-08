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Türkiye İhracat Seferberliği Programu'nda ihracatçıya yeşil destek!

Zirve kapsamında yapılan ikinci panelde ihracatın finansmanı konusu masaya yatırıldı. Katılımcılar, ihracatçıya yapılan desteklerin artacağını söyledi...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Kasım 2024
Türkiye İhracat Seferberliği Programu’nda ihracatçıya yeşil destek!

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İlk panelin ardından, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç'ın katılımıyla "İhracatın Finansmanında Yeni Yollar" paneli gerçekleşti. Panelin moderatörlüğünü A Para spikeri Uğur Korkmaz yaptı.

DÖNÜŞÜME KATKI
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, yapay zeka destekli "Kolay İhracat Platformu" hakkında bilgi vererek, "Bu platform sayesinde ihracatçımız, ürününü hangi pazara sunabileceği ile ilgili 10 milyonun üzerinde pazara giriş haritasına ulaşabiliyor" dedi. İhracatçının önündeki en önemli konu olarak "Yeşil Mutabakata Uyum"u gösteren Kılıçkaya, "Responsible portalımıza giriş yapan ihracatçımız ne kadar yeşil olduğunu ölçebiliyor, yeşil dönüşüm yol haritasını çıkartabiliyor. Konunun tüm süreçlerde ihracatçımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de 17 bin 500 firmaya destek sağladıklarını, bunun yüzde 84'ünün de KOBİ olduğunu vurguladı. Güney, "Ekim ayı sonu itibariyle 840 milyar TL olan bilançomuzun 760 milyar TL'sini kredi olarak ihracatçımıza kullandırdık" diye konuştu. Panelde 2.5 yıl önce kurulan İGE ile ilgili bilgiler paylaşan İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, "10 bine yakın ihracatçıya temas ettik. 20 binin üzerinde başvuru aldık. 17 bin başvuruyu kabul ederek 85.9 milyar TL kredi kullandırdık" dedi.

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