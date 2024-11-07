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Togg elektrikli otomobil pazarında lider oldu!

Ekim ayında, 8 bin 341 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Togg 3 bin 91 satışla birinci, BMW ise 557 satışla ikinci oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024
Togg elektrikli otomobil pazarında lider oldu!

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TOGG, Türkiye elektrikli otomobil pazarında, yılın 10 aylık döneminde gerçekleştirdiği 20 bin 140 adet satış ve yüzde 31 pazar payıyla marka sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, tam elektrikli otomobil satış adedi yüzde 42.7 artışla 69 bin 744 olurken; Togg, en yakın rakibine 12 bin 773 adet fark attı. Satılan her 3 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu yer aldı. Togg'un ardından satışlarda 7 bin 367 adetle Tesla ve 6 bin 576 adetle de BMW olarak sıralandı. KG Mobility (Ssangyong) 3 bin 982 adetle dördüncü ve 3 bin 931 adetle Mercedes- Benz beşinci olarak sıralandı.

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