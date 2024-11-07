Togg elektrikli otomobil pazarında lider oldu!

TOGG, Türkiye elektrikli otomobil pazarında, yılın 10 aylık döneminde gerçekleştirdiği 20 bin 140 adet satış ve yüzde 31 pazar payıyla marka sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, tam elektrikli otomobil satış adedi yüzde 42.7 artışla 69 bin 744 olurken; Togg, en yakın rakibine 12 bin 773 adet fark attı. Satılan her 3 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu yer aldı. Togg'un ardından satışlarda 7 bin 367 adetle Tesla ve 6 bin 576 adetle de BMW olarak sıralandı. KG Mobility (Ssangyong) 3 bin 982 adetle dördüncü ve 3 bin 931 adetle Mercedes- Benz beşinci olarak sıralandı.