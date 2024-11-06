Petrol ve doğal gaz üretiminde rekor! Enerjide tam bağımsız Türkiye!

Günlük ortalama petrol üretiminde ekimde 108 bin 443 varil, doğal gaz üretiminde ise 7 milyon 568 bin 242 metreküple en yüksek seviyeler yakalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (Takvim Foto Arşiv)

En yüksek günlük petrol üretimi 111 bin 280 varil ile 29 Ekim'de, en yüksek günlük doğal gaz üretimi 7 milyon 908 bin 44 metreküp ile 23 Ekim'de kayda geçti. Gabar'da üretim 29 Ekim'de 52 bin 573 varil, Sakarya Gaz Sahası'nda 23 Ekim'de üretim 6 milyon 666 bin 803 metreküp olarak hesaplandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, petrol ve doğal gazda üretime odaklandıkları bir yıl yaşandığını belirterek, "Ekim ayında petrol ve doğal gaz üretimimiz hem aylık hem de günlük bazda yeni zirvelere ulaştı. Ham petrol üretiminde 3 milyon 361 bin 725 varil, doğal gaz üretiminde ise 234 milyon 384 bin 17 metreküp ile tüm zamanların en yüksek rakamlarını yakaladık." ifadelerini kullandı.