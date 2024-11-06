SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Petrol ve doğal gaz üretiminde rekor! Enerjide tam bağımsız Türkiye!

Enerjide tam bağımsızlık için atılan adımlar meyvelerini veriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz ay petrol ve doğal gaz üretiminde rekor kırıldığını açıkladı. Bayraktar, "Yeni sahalarda, yeni aramalarla, yeni sondajlarla hem petrolde hem de doğal gazda üretimimizi artıracağız. Somali'de sismik faaliyetlerine başlayan Oruç Reis örneğinde olduğu gibi farklı kıtalarda yeni rezervler, yeni keşifler için gayret göstereceğiz. Hedefimiz, enerjide tam bağımsız Türkiye” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 11:43 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 11:43
Petrol ve doğal gaz üretiminde rekor! Enerjide tam bağımsız Türkiye!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen ay petrol ve doğal gaz üretiminde aylık ve günlük bazda rekora imza attıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ham petrol ve doğal gaz üretiminde ekimde yeni rekorlar kırıldı.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Bu dönemde, yurt içi ham petrol üretimi 3 milyon 361 bin 725 varil, doğal gaz üretimi de 234 milyon 384 bin 17 metreküp ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı.

Gabar (Takvim Foto Arşiv)Gabar (Takvim Foto Arşiv)

Gabar'da geçen ay ham petrol üretimi 1 milyon 566 bin 214 varil, Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimi ise 196 milyon 772 bin 874 metreküp olarak gerçekleşti.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Söz konusu ham petrol üretiminin yüzde 46,6'sı Gabar'dan, doğal gaz üretiminin yüzde 84'ü ise Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılandı.

Sakarya Gaz Sahası (Takvim Foto Arşiv)Sakarya Gaz Sahası (Takvim Foto Arşiv)

"HEDEFİMİZ, ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"

Günlük ortalama petrol üretiminde ekimde 108 bin 443 varil, doğal gaz üretiminde ise 7 milyon 568 bin 242 metreküple en yüksek seviyeler yakalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (Takvim Foto Arşiv)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (Takvim Foto Arşiv)

En yüksek günlük petrol üretimi 111 bin 280 varil ile 29 Ekim'de, en yüksek günlük doğal gaz üretimi 7 milyon 908 bin 44 metreküp ile 23 Ekim'de kayda geçti. Gabar'da üretim 29 Ekim'de 52 bin 573 varil, Sakarya Gaz Sahası'nda 23 Ekim'de üretim 6 milyon 666 bin 803 metreküp olarak hesaplandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, petrol ve doğal gazda üretime odaklandıkları bir yıl yaşandığını belirterek, "Ekim ayında petrol ve doğal gaz üretimimiz hem aylık hem de günlük bazda yeni zirvelere ulaştı. Ham petrol üretiminde 3 milyon 361 bin 725 varil, doğal gaz üretiminde ise 234 milyon 384 bin 17 metreküp ile tüm zamanların en yüksek rakamlarını yakaladık." ifadelerini kullandı.

Enerjide tam bağımsızlığın fitilini Berat Albayrak ateşledi bugün meyvelerini yemeye başladık: Türkiye enerji piyasasında söz sahibi olacakEnerjide tam bağımsızlığın fitilini Berat Albayrak ateşledi bugün meyvelerini yemeye başladık: Türkiye enerji piyasasında söz sahibi olacak

ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE
Türkiye'nin büyüdüğünün, nüfusunun arttığının ve ihtiyaçlarının çoğaldığının altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yeni sahalarda, yeni aramalarla, yeni sondajlarla hem petrolde hem de doğal gazda üretimimizi artıracağız. Somali'de sismik faaliyetlerine başlayan Oruç Reis örneğinde olduğu gibi farklı kıtalarda yeni rezervler, yeni keşifler için gayret göstereceğiz. Hedefimiz, enerjide tam bağımsız Türkiye."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde ortak alfabe mesajı: Ortak geleceğe adım atmanın nişanesidir!
ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’tan flaş açıklamalar
CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! 47. Başkan Donald Trump: 270 delegeye ulaştı
Piyasalarda ABD etkisi... Donald Trump ve Kamala Harris yarışı sonrası son durum: Altın, dolar euro...
EMEKLİYE 24 BİN TL | Bankalar yarışa girdi! Kasım ayı promosyon kampanyası netleşti! En yüksek hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, ING, Yapı Kredi...
İblis başı Fetullah Gülen’in torunu Hayreddin Kalaç ABD askeri çıktı!
ABD basınında Trump şoku! Sunucu canlı yayında dehşete düştü: Hüküm giymiş eski başkan…
Diyarbakır’da yenidoğan skandalı! İhmal mi çete işi mi? Mağdur aileden kan donduran iddia: TikTok çekip uyudu bebek kusmuğunda boğuldu
Enes Güran cezaevinden Narin Güran cinayetine ilişkin konuştu! Baba Arif Güran’dan o görüntülere yorum: Oğluma moral verdim
Trump kutlamada Harris cephesinde ölüm sessizliği! Elon Musk ile zafer pozu
Hava sıcaklıklarında Polar Vortex etkisi! Kara kış kapıda! Bugün hava nasıl olacak? | Polar Vortex nedir?
Beşiktaş’ta van Bronckhorst’tan forvet kararı! Malmö maçı 11’ini belirledi
Sınav sistemi değişecek mi? MEB’den açıklama geldi! 2025 LGS sınavı ne zaman? 2025 YKS ne zaman?
Kamala Harris fena yakalandı! ABD seçimine damga vuran telefon konuşması
Netanyahu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden aldı! | Tel Aviv karıştı! İsrailliler sokağa inip Netanyahu’ya ateş püskürdü
SON DAKİKA