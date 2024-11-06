2025 araç muayene ücretleri ne kadar oldu? Traktör, otomobil, minibüs, kamyon, motosiklet...

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Yeniden değerleme oranı ne oldu?

Her yıl Ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak ortaya çıkıyor. Bu yılın yeniden değerleme oranı Ekim ayı enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte %49 olarak kesinleşti. Yeniden değerleme oranın değişmesi ile beraber trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi araç muayene ücretlerinin de zamlanması bekleniyor.