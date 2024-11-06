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2025 araç muayene ücretleri ne kadar oldu? Traktör, otomobil, minibüs, kamyon, motosiklet...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim ayı enflasyon verilerini açıklanmasının ardından önümüzdeki sene uygulanacak olan zamlı tarifeler netleşti. Buna göre, araç muayene istasyonlarında uygulanacak yeni tarife de belli oldu. Peki zamlı araç muayene ücretleri ne kadar oldu? İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 10:59 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 10:59
2025 araç muayene ücretleri ne kadar oldu? Traktör, otomobil, minibüs, kamyon, motosiklet...

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TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2025'te araç muayene ücretlerine yapılacak zam oranı da netlik kazandı. Peki araç muayene ücretlerinin zamlı tutarları ne kadar olacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ 2025

Son açıklanan enflasyon verilerinin ardından 2025'te uygulanacak araç muayene ücretleri şu şekilde;

Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet için muayene ücretleri 927,60 TL'den bin 335 TL'ye,

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için alınan muayene ücreti ise bin 821,60 TL'den 2 bin 622 TL'ye,

Otobüs, kamyon ve çekiciler için muayene ücreti ise 2 bin 462,40 TL'den 3 bin 544 TL'ye çıkacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yeniden değerleme oranı ne oldu?

Her yıl Ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak ortaya çıkıyor. Bu yılın yeniden değerleme oranı Ekim ayı enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte %49 olarak kesinleşti. Yeniden değerleme oranın değişmesi ile beraber trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi araç muayene ücretlerinin de zamlanması bekleniyor.

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