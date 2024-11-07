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Kasım ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yapılacak 2024? Aile Destek Paketi ne zaman bitecek? e-Devlet sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kasım ayına ait Aile Destek ödemeleri için tarihleri merakla bekleyen vatandaşlar için açıklama yapmaya hazırlanıyor. Bu ay yapılacak ödemeler yıl sonuna kadar uzatılan Aile Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek. Bakanlık sosyal desteklerden faydalanan vatandaşların ödeme takvimini yayımlamak için gün sayıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 10:15 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 10:16
Kasım ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yapılacak 2024? Aile Destek Paketi ne zaman bitecek? e-Devlet sorgulama ekranı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli haneleri desteklemek amacıyla verilen Aile Destek Ödemeleri devam ediyor. Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır.

Aile Destek Programı kasım ödemelerinin, ayın 10'U ile 20'i arasında yapılması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

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AİLE DESTEK PAKETİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aile destek paketi yıl sonuna kadar hak sahiplerini ulaştırılmaya devam ediyor. Sosyal yardım parası ile her ay belirlenen tutar hesaplara aktarılıyor. Eğitim, sağlık, barınma gibi farklı kategorilerde yapılan ödemelerin 2024 sonuna kadar uzatıldığı belirtilmişti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR NASIL BELİRLENİYOR?

Hesaplanan hane içindeki kişi başına düşen gelirin her yıl belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3'ünden az olması durumunda, Mütevelli Heyetinin Kararına istinaden yardım başvurusu kabul edilir, aksi halde yardım başvurusu reddedilir.

Gelir seviyesi tespiti, hane yaklaşımı çerçevesinde yapılır ve hane geliri ile hanedeki kişi sayısı üzerinden, hane içindeki kişi başına düşen gelirin tespitini içerir. Bu nedenle hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcama bilgileri hesaplamaya dâhil edilir. Bu hesaplamada GSS Gelir Testi kapsamında kullanılan yöntem kullanılır.

Bahse konu bilgiler, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden kurumların veri tabanlarındaki bilgilerin sorgulanması yoluyla ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan hane ziyaretleri veya temin edilen hane beyanları yoluyla elde edilir.

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