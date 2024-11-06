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Kremlin'den "BRICS'te tek para birimi" açıklaması: "Mümkün değil"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS nezdinde tek bir para biriminin kullanılacağına yönelik iddialara yanıt verdi. Peskov, tek para biriminin gündemde olmadığını ve yaratılmasının da şu anda mümkün olmadığını ifade etti.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 20:35 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 20:55
Kremlin’den BRICS’te tek para birimi açıklaması: Mümkün değil

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da düzenlenen "Bilgi" isimli forumda konuştu. Peskov, BRICS'te tek para birimi kullanılacağına ilişkin iddiaları cevapladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov (AA)Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov (AA)

"ŞU ANDA PEK MÜMKÜN DEĞİL"

Peskov, Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nin oldukça verimli geçtiğini belirten Peskov, "Çok sayıda misafirle, çok önemli müzakereler sonucunda çok önemli sonuçlar elde edildi. Bu hem ülkemiz hem de BRICS ile ilgilenen tüm ülkeler için geçerli." dedi.

Sözcü Peskov, zirvede finans ve ekonomi alanındaki işbirliğinin de gündemde olduğuna işaret ederek, "BRICS nezdinde tek bir para biriminin yaratılması hakkında herhangi bir önemli konuşma oldu mu? Hayır, olmadı. Bu, şu anda pek mümkün değil." diye konuştu.

Alternatif bir ödeme sistemi kurulmasına yönelik tüm ülkelerin "henüz" işbirliğine hazır olmadığını belirten Peskov, "Öte yandan, bütün ülkeler, dünyanın rezerv para birimi ABD doları bize karşı politik bir araç olarak kullanılmaya başlandığında ya da SWIFT ödeme sistemi dünyadaki devletlerden birini bastırma girişimlerinde bir araç olarak kullanılmaya başlandığında bunun herkesin başına gelebileceğini anlıyorlar." ifadesini kullandı.

Peskov, söz konusu anlayış nedeniyle ülkelerin alternatif bir ödeme sistemi konusunda daha fazla çalışma yapmaya başladığını söyledi.

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