Kremlin'den "BRICS'te tek para birimi" açıklaması: "Mümkün değil"

Peskov, Kazan 'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi 'nin oldukça verimli geçtiğini belirten Peskov, "Çok sayıda misafirle, çok önemli müzakereler sonucunda çok önemli sonuçlar elde edildi. Bu hem ülkemiz hem de BRICS ile ilgilenen tüm ülkeler için geçerli." dedi.

Sözcü Peskov, zirvede finans ve ekonomi alanındaki işbirliğinin de gündemde olduğuna işaret ederek, "BRICS nezdinde tek bir para biriminin yaratılması hakkında herhangi bir önemli konuşma oldu mu? Hayır, olmadı. Bu, şu anda pek mümkün değil." diye konuştu.