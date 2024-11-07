Bakan Işıkhan’dan asgari ücret yorumu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret zammı hakkında, "Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

1 AYLIK MARATON

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftasında çalışmalarını başlatacağını söyleyen Işıkhan, "31 Aralık'a kadar netleştirip Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. En önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine geriyor. Vatandaşımızın yaşam standardının nasıl geliştirileceğine ilişkin olarak komisyon değerlendirme yapacaktır" dedi.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Emeklilik sisteminin değişip değişmeyeceğine yönelik soruya ise Bakan Işıkhan, "Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Ancak emeklilik sistemini daha iyiye taşıyacak boyutlarda bize gelecek her türlü değerlendirmeyi göz önüne alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz" yanıtını verdi.