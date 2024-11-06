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THY duyurdu: 3 bölgeye hava koşulları sebebiyle seferler iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), bugün (6 Kasım) gerçekleşmesi planlanan Havana, Krakow ve Bağdat seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 13:27 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 13:27
THY duyurdu: 3 bölgeye hava koşulları sebebiyle seferler iptal edildi

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Türk Hava Yolları (THY),hava koşulları nedeniyle 3 bölgeye seferlerin iptal ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Havana, Krakow ve Bağdat Havalimanlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle 06 Kasım tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Ayrıca Mozambik'te yaşanan politik huzursuzluk sebebiyle de yarın yapılması planlı TK 38 Johannesburg-Maputo ve TK 39 Maputo-Johannesburg ara seferlerimiz iptal edildi" denildi.

İLAVE SEFER PLANI
THY, Polonya'nın Krakow kentine hava şartlarının uygun olması durumunda ilave sefer planlaması yapıldığını da açıkladı.

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