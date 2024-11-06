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TCMB duyurdu: Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkez Bankaları Konseyi kuruldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi'nde Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyi'nin kurulduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 13:20 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 13:20
TCMB duyurdu: Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkez Bankaları Konseyi kuruldu

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Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyi'nin kurulması hususunda mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) duyurusuna göre, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi, 5-6 Kasım'da Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı. Zirve'de; Başkan Recep Tayyip Erdoğan (sol 4), Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sol 3), Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağ 2) ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağ 4) ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev (solda), gözlemci ülkeler olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban (sağ 3) ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) yer aldı. (AA)Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı. Zirve'de; Başkan Recep Tayyip Erdoğan (sol 4), Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sol 3), Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağ 2) ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağ 4) ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev (solda), gözlemci ülkeler olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban (sağ 3) ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) yer aldı. (AA)

MERKEZ BANKALARI KONSEYİ KURULDU
Zirvede Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası, TCMB ve Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyi'nin kurulması hususunda bir mutabakat zaptı imzaladı.

TCMB (AA)TCMB (AA)

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Taleh Kazimov, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası Başkanı Timur Suleimenov, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası Başkanı Melis Turgunbaev ve Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Mamarizo Nurmuratov tarafından mutabakat zaptına imza atıldı.

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