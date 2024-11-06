THY’nin varlık büyüklüğü 22 yılda 18 kat arttı! 40 milyar dolarlık şirket!

Türkiye 'nin bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları ( THY ), bu yılın ilk 9 ayında net kârını, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 27.8 artırarak 88.8 milyar liraya, satış gelirlerini yüzde 53.8 artırarak 551.9 milyar liraya, aktif büyüklüğünü ise yüzde 42.4 artırarak 1 trilyon 353 milyar liraya taşıdı. Ortaklığın 2002 yılından bu yana 18 katına çıkarak yaklaşık 40 milyar dolara ulaşan toplam varlığı Türkiye ekonomisi için önemli bir değer kaynağı oluşturmaya devam etti.

KESİNTİSİZ BÜYÜME THY 'den yapılan açıklamaya göre, şirket, küresel ölçekte devam eden jeopolitik gerilimler, uçak üretiminde yaşanan darboğaz ve motor problemlerine rağmen çevikliği ve geniş uçuş ağı sayesinde büyümesini kesintisiz sürdürerek yılın üçüncü çeyreğinde taşıdığı yolcu sayısını 24.5 milyona yükseltti.

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Temmuz-eylül döneminde THY'nin toplam geliri geçen yılın aynı döneminin yüksek baz etkisine rağmen yıllık olarak yüzde 4.9 yükseldi ve 6.6 milyar dolara ulaştı. Şirketin 9 aylık geliri ise 17.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Üçüncü çeyrekte, toplam gelirin yüzde 84'ünü oluşturan yolcu gelirleri Uzak Doğu bölgesinin güçlü katkısıyla 5.6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, kargo gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 911 milyon dolar oldu.