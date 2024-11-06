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THY'nin varlık büyüklüğü 22 yılda 18 kat arttı! 40 milyar dolarlık şirket!

THY bu yılın ilk 9 ayında net karını geçen yıla göre yüzde 27.8 artırdı. Aktif büyüklüğü 40 milyar dolara ulaşan THY’nin cirosu 17 milyar doları geçti. İhracatta ise 9 aylık katkısı 12.9 milyar dolar oldu.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 08:33 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 08:33
THY’nin varlık büyüklüğü 22 yılda 18 kat arttı! 40 milyar dolarlık şirket!

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Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları (THY), bu yılın ilk 9 ayında net kârını, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 27.8 artırarak 88.8 milyar liraya, satış gelirlerini yüzde 53.8 artırarak 551.9 milyar liraya, aktif büyüklüğünü ise yüzde 42.4 artırarak 1 trilyon 353 milyar liraya taşıdı. Ortaklığın 2002 yılından bu yana 18 katına çıkarak yaklaşık 40 milyar dolara ulaşan toplam varlığı Türkiye ekonomisi için önemli bir değer kaynağı oluşturmaya devam etti.

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KESİNTİSİZ BÜYÜME
THY'den yapılan açıklamaya göre, şirket, küresel ölçekte devam eden jeopolitik gerilimler, uçak üretiminde yaşanan darboğaz ve motor problemlerine rağmen çevikliği ve geniş uçuş ağı sayesinde büyümesini kesintisiz sürdürerek yılın üçüncü çeyreğinde taşıdığı yolcu sayısını 24.5 milyona yükseltti.

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Temmuz-eylül döneminde THY'nin toplam geliri geçen yılın aynı döneminin yüksek baz etkisine rağmen yıllık olarak yüzde 4.9 yükseldi ve 6.6 milyar dolara ulaştı. Şirketin 9 aylık geliri ise 17.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Üçüncü çeyrekte, toplam gelirin yüzde 84'ünü oluşturan yolcu gelirleri Uzak Doğu bölgesinin güçlü katkısıyla 5.6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, kargo gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 911 milyon dolar oldu.

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12.9 MİLYAR DOLAR İHRACAT
Turkish Cargo üçüncü çeyrekte taşıdığı kargo miktarını yüzde 16.8 artırırken, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) eylül ayı verilerine göre yüzde 5.7 pazar payıyla dünyanın en büyük üçüncü hava kargo taşıyıcısı oldu. Üçüncü çeyrekte toplam yolcu ve kargo gelirinin yaklaşık 4.9 milyar doları ihracat geliri olarak kaydedilirken, 9 ayda THY'nin ülkeye kazandırdığı toplam ihracat tutarı 12.9 milyar dolara ulaştı.

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Yolcu birim gelirlerindeki rekabet kaynaklı baskı, motor problemleri ve küresel enflasyonun maliyetler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle esas faaliyet kârı üçüncü çeyrekte 1.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ortaklığın operasyonel nakit yaratma gücünü gösteren FAVKÖK (faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar) ise 2.3 milyar dolar oldu.

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UÇAK SAYISI 467'YE ÇIKTI
100. Yıl Stratejisi çerçevesinde 2033'te 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı hedefleyen THY, uçak üretiminde yaşanan darboğaza rağmen yılın 9 ayında filosunu yıllık yüzde 9 büyüterek uçak sayısını 467'ye çıkarttı.

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Türk Hava Yolları, üçüncü çeyrekte 3 adet Airbus A350 uçağı için Çin Yuanı ile borçlanarak bu döviz cinsinde Çin anakarası dışında ilk kez finansman sağlayan hava yolu oldu. Aynı dönemde yakıt verimliliği yüksek 2 adet A321-Neo uçağının finansmanı için ilk kez sürdürülebilirlik bağlantılı kredi kullanan şirket, Airline Economics tarafından üç ayrı finansman ödülüne layık görüldü.

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