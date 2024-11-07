2025 işsizlik ödeneği ne kadar? En alt ve en üst sınırı

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Başvuru koşulları neler?

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için bazı temel şartların sağlanması önemli. Bu koşullar arasında iş akdi sona ermeden önce son 120 gün boyunca sigortalı olarak çalışmak ve son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak bulunuyor. Başvuruların iş akdinin feshinden sonra seyreden 30 gün içinde yapılması zorunlu. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar ise işsizlik ödeneğinden faydalanamayacak.