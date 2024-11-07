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2025 işsizlik ödeneği ne kadar? En alt ve en üst sınırı

Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranı ile beraber artış gösterecek olan işsizlik ödeneği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 2025 işsizlik ödeneği ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 11:08 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 11:09
2025 işsizlik ödeneği ne kadar? En alt ve en üst sınırı

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SGK Başuzmanı İsa Karakaş 2025 yılında uygulanacak işsizlik maaşı tutarlarını paylaştı. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranında artış gösterecek olan işsizlik ödeneği adaylar tarafından merak ediliyor. Peki 2025 işsizlik ödeneği ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR?

İşsizlik ödeneğinin hesaplanmasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları baz alınıyor. Günlük ortalama brüt kazancın %40'ı üzerinden belirlenen ödenek miktarı yasal düzenleme gereği aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini aşmıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SGK uzmanı paylaştı

SGK Başuzmanı Karakaş'ın tahminlerine göre, 2025 yılında işsizlik ödeneğinde yaklaşık %35'lik bir artış beklentisi mevcut. Bu artışın ardından asgari ücretlilerin alacak olduğu işsizlik ödeneği 7 bin 940 liradan 10 bin 720 liraya çıkacak. Yüksek primi olan çalışanlarsa en yüksek ödenek tutarı olarak 21 bin 438 TL civarında ödeme alacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru koşulları neler?

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için bazı temel şartların sağlanması önemli. Bu koşullar arasında iş akdi sona ermeden önce son 120 gün boyunca sigortalı olarak çalışmak ve son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak bulunuyor. Başvuruların iş akdinin feshinden sonra seyreden 30 gün içinde yapılması zorunlu. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar ise işsizlik ödeneğinden faydalanamayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru nasıl yapılır?

2025 işsizlik ödeneği sürecinde başvurular İŞKUR birimlerine bireysel olarak yapılabileceği gibi, e-devlet üzerinden veya İŞKUR'un resmi internet sitesi aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor. İşten çıkış kodunun 25 olması durumunda çalışanlar hem kıdem tazminatı hem de işsizlik maaşı almaya hak kazanıyorlar.

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