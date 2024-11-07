2025 işsizlik ödeneği ne kadar? En alt ve en üst sınırı

SGK Başuzmanı İsa Karakaş 2025 yılında uygulanacak işsizlik maaşı tutarlarını paylaştı. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranında artış gösterecek olan işsizlik ödeneği adaylar tarafından merak ediliyor. Peki 2025 işsizlik ödeneği ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
2025 İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR?
İşsizlik ödeneğinin hesaplanmasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları baz alınıyor. Günlük ortalama brüt kazancın %40'ı üzerinden belirlenen ödenek miktarı yasal düzenleme gereği aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini aşmıyor.
(Takvim Foto Arşiv)
SGK uzmanı paylaştı
SGK Başuzmanı Karakaş'ın tahminlerine göre, 2025 yılında işsizlik ödeneğinde yaklaşık %35'lik bir artış beklentisi mevcut. Bu artışın ardından asgari ücretlilerin alacak olduğu işsizlik ödeneği 7 bin 940 liradan 10 bin 720 liraya çıkacak. Yüksek primi olan çalışanlarsa en yüksek ödenek tutarı olarak 21 bin 438 TL civarında ödeme alacak.