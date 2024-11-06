10 yıllık ödeme planları: En düşük ve en yüksek faizli konut kredisi

Konut kredisi çekmek isteyenler Kasım ayı itibarıyla konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Peki en düşük ve en yüksek konut kredisi faizi hangi bankada? Hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi imkanı sunuyor? İşte 1 milyon TL konut kredisi için bankaların en yüksek ve en düşük faiz oranları...