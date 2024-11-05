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TÜPRAŞ HİSSELERİ KAPATILDI MI? 5 Kasım TÜPRAŞ hisseleri düştü mü? TUPRS ne zaman işleme açılacak?

Tüpraş'ta bugün meydana gelen patlama sonrasında Borsa İstanbul, şirketin hisselerini geçici olarak işlemlere kapattı. Bu kapsamda yatırımcılar arama motorlarında, "TUPRS ne zaman işleme açılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte hisselere dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 14:42 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 14:42
TÜPRAŞ HİSSELERİ KAPATILDI MI? 5 Kasım TÜPRAŞ hisseleri düştü mü? TUPRS ne zaman işleme açılacak?

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Tüpraş'ta meydana gelen patlama sonrasında şirketten KAP'a açıklama yapılıncaya kadar Borsa İstanbul hisseyi geçici olarak işlemlere kapattı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

"Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TÜPRAŞ'TA NE OLDU?

Kocaeli körfezinde bulunan İzmir TÜPRAŞ rafinerisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede siren sesleri duyuldu, gökyüzünü dumanlar kapladı.

PATLAMANIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamanın planlı tatbikat sırasında meydana geldiği açıklandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÖLÜ VE YARALI YOK

TÜPRAŞ'taki yangının kontrol altına alındığını duyuran Büyükakın, ölü ve yaralı olmadığını dile getirdi.

Tedbir amaçlı TÜPRAŞ çalışanlarının tahliye edildiği öğrenildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CAMLAR KIRILDI

Patlamadan etkilenen birkaç noktada camların kırıldığı gözlemlendi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TÜPRAŞ'ta yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Merkezden yapılan açıklamada, patlamanın tatbikat sırasında meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, "Tatbikat sırasında meydana gelen olumsuzluk ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

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