TÜPRAŞ HİSSELERİ KAPATILDI MI? 5 Kasım TÜPRAŞ hisseleri düştü mü? TUPRS ne zaman işleme açılacak?

Tüpraş'ta meydana gelen patlama sonrasında şirketten KAP'a açıklama yapılıncaya kadar Borsa İstanbul hisseyi geçici olarak işlemlere kapattı.
Tüpraş'ta meydana gelen patlama sonrasında şirketten KAP'a açıklama yapılıncaya kadar Borsa İstanbul hisseyi geçici olarak işlemlere kapattı.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:
"Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır."
TÜPRAŞ'TA NE OLDU?
Kocaeli körfezinde bulunan İzmir TÜPRAŞ rafinerisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede siren sesleri duyuldu, gökyüzünü dumanlar kapladı.
PATLAMANIN SEBEBİ BELLİ OLDU
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamanın planlı tatbikat sırasında meydana geldiği açıklandı.
ÖLÜ VE YARALI YOK
TÜPRAŞ'taki yangının kontrol altına alındığını duyuran Büyükakın, ölü ve yaralı olmadığını dile getirdi.
Tedbir amaçlı TÜPRAŞ çalışanlarının tahliye edildiği öğrenildi.
CAMLAR KIRILDI
Patlamadan etkilenen birkaç noktada camların kırıldığı gözlemlendi.
"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TÜPRAŞ'ta yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
Merkezden yapılan açıklamada, patlamanın tatbikat sırasında meydana geldiği ifade edildi.
Açıklamada, "Tatbikat sırasında meydana gelen olumsuzluk ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.