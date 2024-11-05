TÜPRAŞ HİSSELERİ KAPATILDI MI? 5 Kasım TÜPRAŞ hisseleri düştü mü? TUPRS ne zaman işleme açılacak?

Tüpraş'ta meydana gelen patlama sonrasında şirketten KAP'a açıklama yapılıncaya kadar Borsa İstanbul hisseyi geçici olarak işlemlere kapattı.

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Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

"Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır."