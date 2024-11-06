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ABD'de başkanlık seçimleri kapsamında oy sayımı devam ediyor. Bu noktada Bitcoin fiyatı da rekor tazeledi. Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi halinde kripto para birimi düzenlemeleri konusunda yapıcı adımlar bekleniyor. Peki 6 Kasım 2024 Bitcoin kaç dolar oldu? İşte kripto para piyasasında son durum...

(Takvim Foto Arşiv) BİTCOİN KAÇ DOLAR OLDU? ABD'de oy sayımı devam ederken kripto para piyasası da merak ediliyor. Trump'ın seçimde üstünlük sağlayabileceği beklentisiyle Bitcoin'in fiyatındaki yükseliş dikkat çekti.