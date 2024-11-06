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Kasım indiriminde firmaların oltasına gelmeyin! Ticaret Bakanlığı uyardı! İşte dikkat edilmesi gerekenler

Birçok marka Kasım ayında indirime girdiğini iddia ediyor. Ancak suni bir şekilde fiyat artıran online platformlar, sözde % 70 indirim yaparak vatandaşları alışveriş yapmaya teşvik ediyor. Bu konuda denetimleri artıran Ticaret Bakanlığı, tüketicilere uyarılarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 09:15 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 09:16
Kasım indiriminde firmaların oltasına gelmeyin! Ticaret Bakanlığı uyardı! İşte dikkat edilmesi gerekenler

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Dünyada her yıl kasım ayında başlayan alışveriş indirimleri, Türkiye'de de vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde takip eidliyor.

Özellikle e-ticaret platformlarında 'Efsane Kasım', 'Şahane Cuma', 'Black Friday' adları altında yapılan indirim kampanyalarının birçoğu da vatandaşı mağdur ediyor.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)

Peki tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan satış reklamlarında neler var? İşte vatandaşın dikkat etmesi gereken 'bindirim' kampanyaları…

ÖNCE FİYAT YÜKSELTİYOR SONRA İNDİRİYOR
Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre; Birçok online platform ve firma, kasım ayı gelmeden önce fiyatları yükseltiyor. Hemen hemen her yıl aynı senaryo gündeme geliyor. Fiyatları önce yükselten firmalar daha sonra indirim yapmış gibi gösteriyor.

ABARTILI TUTARLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Yüzde 70'e varan indirimler gibi abartılı oranlı indirim reklamı yapılıyor ancak fiyatlar beklenenden çok daha az düşürülüyor. Tüketiciler gerçek hesabı araştırmadan alışveriş yaptığında aldatmacayı anlıyor.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)


STOK ALGISI
"Sadece 5 adet kaldı" gibi uyarılarla stokların kısıtlı olduğu belirtiliyor. Böylece tüketicinin alışveriş yapması hızlandırılıyor. Fakat stokların sınırlı olduğuna dair bilgiler genellikle gerçek çıkmıyor.

SINIRLI SÜRE ALDATMACASI
Kampanyalarda birçok firma süre sınırlaması ilan ediyor. "Sadece bugün geçerli" denilen kampanya sürekli uzatılıyor.

DÜŞÜK KALİTELİ ÜRÜN
İndirim döneminde düşük kaliteli veya iade ürünler indirime sokuluyor. Tüketiciler, kaliteyi kontrol etmeden alım işlemlerinde hayalini gerçekleştirebiliyor.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)



GİZLİ HİZMET BEDELİ ALINIYOR
"Ücretsiz kargo" ibaresiyle reklam yapılan ürünlerin fiyatı, ödeme sırasında gizli hizmet bedelleriyle şişiriliyor. Kargo sürecinde yaşanan usulsüzlükler, hem siparişlerin zamanında ulaşmasını engelliyor hem de operasyonları ek ücretlerle karşı karşıya bırakabiliyor.

YANILTICI ÜRÜN ETİKETİ
İndirimli ürünlerin yanında normal fiyatlı ürünler de mağazaya yerleştiriliyor. Mağazadaki tüm ürünlerin indirimde olduğu algısı yaratılıyor.

İADE HAKKI SINIRLANIYOR
Bazı satıcılar, indirim döneminde satış sonrasında destek veya iade hakkı gibi hizmetleri sınırlıyor. İade edilmek istenilen ürünlerde ise yüksek iade kargo ücreti talep edilebiliyor, bu da alışverişi iptal etme, değiştirme işlemine yol açıyor.

GERÇEK OLMAYAN ETİKET BİLGİLERİ
Etiketlerdeki indirim rakamları, çoğu zaman gerçeği yansıtılmıyor. Bu nedenle, tüketicilerin ürünlerin perakende fiyatlarını incelemeleri tavsiye ediliyor.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)



GÖNDERİM SÜRECİ UZUYOR
Ürünler stokta görünse bile, satın alma süreci veya kargoya verilme süresi süresiz olarak uzatılabiliyor. Bu da indirim döneminde alıcıyı mağdur eden en yaygın sorunlardan biri.

TİCARET BAKANLIĞI UYARDI
Ticaret Bakanlığı da kasım kampanyaları konusunda tüketicilere bir takım uyarılarda bulundu. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Reklam Kurulu kampanyaları yakından takibe aldı.

Vatandaşı aldatan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında idari yaptırımlar uygulanacağı belirtildi. Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken satıcılar tarafından indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması gerektiği belirtildi. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması gerektiği vurgulandı.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)



İŞTE GÜVENLİ ALIŞVERİŞ İÇİN TAVSİYELER

FİYAT KARŞILAŞTIRMASI YAPIN:
İndirim döneminden önce ucuz fiyatını takip ederek gerçek indirimi ölçebilirsiniz.

İADE ŞARTLARINI SORUN:
İndirimli ürünlerde iade ve destek şartlarını öğrenmek olası zararları engelleyebilir.

GÜVENİLİR MAĞAZALARDAN ALIŞVERİŞ YAPIN:
Tanıdığınız ve güvenilir mağazaları tercih edin, tüm indirim reklamlarına kanmayın.

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