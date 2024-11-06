Kasım indiriminde firmaların oltasına gelmeyin! Ticaret Bakanlığı uyardı! İşte dikkat edilmesi gerekenler

Özellikle e-ticaret platformlarında 'Efsane Kasım', 'Şahane Cuma', 'Black Friday' adları altında yapılan indirim kampanyalarının birçoğu da vatandaşı mağdur ediyor.

Dünyada her yıl kasım ayında başlayan alışveriş indirimleri, Türkiye'de de vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde takip eidliyor.

(Takvim.com.tr / Arşiv)

Peki tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan satış reklamlarında neler var? İşte vatandaşın dikkat etmesi gereken 'bindirim' kampanyaları…



ÖNCE FİYAT YÜKSELTİYOR SONRA İNDİRİYOR

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre; Birçok online platform ve firma, kasım ayı gelmeden önce fiyatları yükseltiyor. Hemen hemen her yıl aynı senaryo gündeme geliyor. Fiyatları önce yükselten firmalar daha sonra indirim yapmış gibi gösteriyor.

ABARTILI TUTARLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Yüzde 70'e varan indirimler gibi abartılı oranlı indirim reklamı yapılıyor ancak fiyatlar beklenenden çok daha az düşürülüyor. Tüketiciler gerçek hesabı araştırmadan alışveriş yaptığında aldatmacayı anlıyor.