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Türkiye'de fikri mülkiyet ve patent farkındalığı elçiler ile artırılacak!

Türkiye, yeşil ve dijital dönüşüme hız verirken, bu alandaki tescil ve geçerli patent sayısını gelecek yıl yaklaşık 5 bine yükseltmeyi, farkındalık için de 'fikri mülkiyet elçilerini (IP Elçisi)" sahaya sürmeyi hedefliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024
Türkiye’de fikri mülkiyet ve patent farkındalığı elçiler ile artırılacak!

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Türkiye, yeşil ve dijital dönüşüme hız verirken, bu alandaki tescil ve geçerli patent sayısını gelecek yıl yaklaşık 5 bine yükseltmeyi, farkındalık için de 'fikri mülkiyet elçilerini (IP Elçisi)" sahaya sürmeyi hedefliyor. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'na göre, fikri mülkiyet hakları alanında yenilikçi fikir ortamının geliştirilmesi, hak sahiplerinin haklarının yurt içinde ve dışında etkin şekilde korunması, uygulanacak desteklerle yenilikçiliğe ve katma değerli küresel marka oluşturulmasına imkan sağlanması ve hak ihlallerine karşı etkin mücadele edilmesi ana hedefler olarak öne çıkıyor.

PATENT HAREKETLİLİĞİ
Patent başvuru sayıları Ocak-Ağustos 2023 döneminde 8 bin 415 iken, bu yılın aynı döneminde 9 bin 628'e yükseldi. Yeşil ve dijital dönüşüm alanında tescil ve geçerli patent sayısının yıl sonuna kadar 3 bin 500'e, 2025'te 4 bin 850'ye ulaştırılması hedefleniyor.

ANKARA'DA BAŞLAYACAK
Lise ve üniversite öğrencilerinin fikri haklar konusunda bilgi sahibi olmalarının sağlanması ve yetişmiş insan kaynağının ekosisteme kazandırılması amacıyla "IP Elçisi Projesi" devreye alınacak. IP elçilerinin belirlenmesi ve eğitimlerin verilmesinin yıl sonuna kadar, IP elçilerinin liselerde yapacakları sunumların ise 2025'in ilk yarısında tamamlanması planlanıyor. Projenin pilot olarak Ankara'da 12 üniversitenin dahil olmasıyla başlatılması ve en az 50 lisedeki 2 bin 500 öğrenciye sınai mülkiyet eğitimleri verilmesi planlanıyor.

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