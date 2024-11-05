E-ticaret cirolarına kampanya dopingi

Kasım ve Aralık ayları boyunca yapılacak indirimler ve kampanyalardan faydalanmak isteyen milyonlarca e-ticaret müşterisi var. Şirketlerin bu potansiyelden faydalanabilmesi ve cirolarını artırması için bazı noktalara ve kurallara dikkat etmeleri gerekiyor. Satıcıların cirolarını artırmak için global düşünmeleri gerektiğine vurgu yapan TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi, Ticimax Kurucu CEO'su Cenk Çiğdemli, satıcıların bu dönemde ciroları artırmak için yapabileceklerini 7 maddede sıraladı:

7 ÖNEMLİ HAZIRLIK

- E-posta pazarlama yapın. Mevcut müşterilerinize indirimler, özel teklifler ve yenilikler hakkında düzenli olarak bilgi vermek, onların sizinle bağlarını sıkı tutmalarını sağlar.

- Sitenizin mobil alışveriş deneyimini iyileştirmek üzere yatırım yapın.

- Infleuncer'larla çalışın, kampanyalarınızla ücretsiz hediyeler verin, aciliyet vurgusu yapın, hediye rehberleri hazırlayın, müşteri desteği verin, sosyal medyayı etkili kullanın, sepette kalan ürünleri hatırlatın, çekilişler yapın.

- Bu dönemde alışveriş yapmayı düşünen kişiler, uzun süre belirli ürünleri izleyen ve indirim döneminde bu ürünleri alma potansiyeline sahip iki ana segmente ayrılıyor. Onlara özel pazarlama çalışması yapın.

- Birden çok kargo firmasıyla çalışın ve akıllı depo yazılımları kullanın.

- Promosyonlara erken başlayın.

- Kullanıcıların sepetlerindeki ürünleri terk etmesi durumunda, ek satış ve çapraz satış fırsatlarını hatırlatan bildirimler gönderin.

SATICILAR DA DOLANDIRILABİLİR

Satıcılar için bazı güvenlik uyarılarında bulunan Çiğdemli, "İndirim dönemlerinde sadece tüketicinin değil, site sahipleri ve satıcıların da dolandırıcılık mağduru olabileceği unutulmamalı. Satıcının sitesinde 3D Secure kullanması gerek. Bu sistem, tüketici kadar aslında satıcıyı da korumaya yönelik" diye konuştu. Bazı dolandırıcıların çalıntı kredi kartlarıyla alışveriş yapabildiklerini hatırlatan Çiğdemli, "Kartın gerçek sahibi alışverişe itiraz ettiğinde satıcı parayı bankaya geri ödemek zorunda, banka parayı hemen çekiyor zaten. Satıcı ise ürünü gönderdiğiyle kalıyor, 3D Secure onayı olmadığı için hak iddia edemiyor" dedi.