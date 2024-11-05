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O şirket yatırımcılarını sevindirdi: 13 Kasım'da temettü avansı ödemesi geliyor

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri, yatırımcılarına büyük bir müjde verdi. 13 Kasım tarihinde gerçekleştireceği temettü avansı ödemesiyle hissedarlarını sevindirmeyi hedefleyen şirket, bu hamlesiyle finansal performansının gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 20:50 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 20:50
O şirket yatırımcılarını sevindirdi: 13 Kasım’da temettü avansı ödemesi geliyor

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Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), 5 Kasım 2024'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, hisse başına brüt 2,8720676 TL ve net 2,5848608 TL temettü avansı ödeyeceğini duyurdu. 13 Kasım 2024 tarihinde hesaplara geçecek olan bu ödeme ile Migros, 2024 yılı finansal performansına dayalı olarak yatırımcılarına nakit kazanç sağlayacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

MİGROS'TAN (MGROS) SÜRPRİZ TEMETTÜ KARARI

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), 5 Kasım 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile hisse sahiplerine kâr payı avansı ödeyeceğini duyurdu. 13 Kasım 2024 tarihinde ödenmek üzere, hisse başına brüt 2,8720676 TL, net 2,5848608 TL kâr payı avansı verilmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada, Migros'un 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, yıl içinde oluşacak dönem kârı doğrultusunda kâr payı avansı dağıtımı için yönetim kuruluna yetki verildiği belirtildi. Bu yetkiye dayanarak yönetim kurulu, 2024 yılı ara dönem finansal tablolarında oluşan net dönem kârından ayrılan yedek akçeler sonrası 520 milyon TL'nin kâr payı avansı olarak dağıtılmasına karar verdi.

Şirket, tam mükellef kurumlar ve Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortakları için hisse başına brüt 2,8720676 TL ödeme yapacak. Diğer hissedarlara ise %10 stopaj uygulamasıyla net 2,5848608 TL olarak ödeme yapılacak.

Ayrıca, 2024 yılı finansal dönem sonunda yeterli kâr elde edilememesi veya zarar oluşması durumunda, dağıtılacak bu kâr payı avansının yıllık finansal tablolarda yer alan kâr dağıtımı kaynaklarından mahsup edilmesi kararlaştırıldı.

KASIM AYINDA TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

BIST Kodu Şirket Adı Temettü (Net) Yüzde (%) Ödeme Tarihi
TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 24,2838 TL %3.73 08.11.2024
ACSEL Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. 0,1800 TL %0.19 12.11.2024
VERTU Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 0,2000 TL %0.54 15.11.2024
DGNM Doğanlar Mobilya Grubu İmalat San. ve Tic. A.Ş. 0,2571 TL %3.22 20.11.2024
VERUS Verusa Holding A.Ş. 0,2250 TL %0.09 20.11.2024
FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 13,5375 TL %1.47 22.11.2024
ASELS Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 0,1007 TL %0.18 25.11.2024
SDTTR Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. 0,7576 TL %0.34 25.11.2024
AYEN Ayen Enerji A.Ş. 0,5522 TL %2.29 29.11.2024
DCTTR Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. 0,0102 TL %0.05 29.11.2024

Not: Bu haberde yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri ile şirket duyuruları baz alınarak hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgiler, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırımcıların, güncel ve detaylı bilgilere ulaşmak için ilgili resmi internet sitelerini ziyaret etmeleri ve bilgileri kontrol etmeleri önemle tavsiye edilir.

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