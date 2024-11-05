O şirket yatırımcılarını sevindirdi: 13 Kasım’da temettü avansı ödemesi geliyor

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Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), 5 Kasım 2024'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, hisse başına brüt 2,8720676 TL ve net 2,5848608 TL temettü avansı ödeyeceğini duyurdu. 13 Kasım 2024 tarihinde hesaplara geçecek olan bu ödeme ile Migros, 2024 yılı finansal performansına dayalı olarak yatırımcılarına nakit kazanç sağlayacak.

Fotoğraflar: AA MİGROS'TAN (MGROS) SÜRPRİZ TEMETTÜ KARARI Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), 5 Kasım 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile hisse sahiplerine kâr payı avansı ödeyeceğini duyurdu. 13 Kasım 2024 tarihinde ödenmek üzere, hisse başına brüt 2,8720676 TL, net 2,5848608 TL kâr payı avansı verilmesi kararlaştırıldı. Açıklamada, Migros'un 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, yıl içinde oluşacak dönem kârı doğrultusunda kâr payı avansı dağıtımı için yönetim kuruluna yetki verildiği belirtildi. Bu yetkiye dayanarak yönetim kurulu, 2024 yılı ara dönem finansal tablolarında oluşan net dönem kârından ayrılan yedek akçeler sonrası 520 milyon TL'nin kâr payı avansı olarak dağıtılmasına karar verdi.