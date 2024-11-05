Merkez Bankası Ekim ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı! "Enflasyon kompozisyonu dikkat edilmesi gereken bir unsur"

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıllık enflasyonun gıda ve temel mallar gruplarında yükselirken, diğer ana gruplarda gerilediğini bildirdi. TCMB Ekim ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, ekim ayında enflasyon kompozisyonu dikkat edilmesi gereken bir unsur olarak öne çıktı. Bu dönemde geçici arz koşullarına bağlı ve para politikasının görece etki alanı dışında olan işlenmemiş gıda fiyatları, taze meyve ve sebze grubu kaynaklı olarak güçlü bir artış kaydetti. Taze meyve sebze dışı gıda enflasyonu aylık yüzde 1,29 ile daha düşük seyretti.

Para politikasının etkilerinin daha çok hissedildiği temel mal ve talebe duyarlı bazı hizmet kalemlerinde ise daha ılımlı bir görünüm söz konusu oldu. Bu açıdan, manşet enflasyon düzeyi kompozisyondaki bu düzelmeyi tam olarak göstermezken, diğer taraftan ana eğilim göstergeleri daha net bir görünüm sunuyor. Temel mal grubu aylık fiyat artışı, mevsimsel etkilerin gözlendiği giyim ve ayakkabı alt grubuna bağlı olarak bir önceki aya kıyasla yükselirken diğer alt grupların aylık enflasyon oranları yavaşladı. Mevsim etkilerinden arındırıldığında, temel mal enflasyonunun eylül ayına kıyasla gerilediği gözlendi. Bu dönemde mevsimsellikten arındırılmış hizmet fiyatlarında da aylık artış yavaşladı. Bu gelişmede, zayıflama kaydeden kira ile lokanta-otel gruplarının yanı sıra eğitim kaynaklı göreli fiyat uyarlamasının tamamlanmasının da etkisiyle diğer hizmetler grubu öne çıktı. Üretici fiyatları aylık artışı ılımlı seyrini korurken, yıllık üretici enflasyonu gerileme eğilimini sürdürdü. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle ana eğilim göstergelerinde yavaşlama kaydedildi.