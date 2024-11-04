Zanaat atölyeleri 81 ile yayılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında hayata geçirilen zanaat atölyelerinin 81 ilde açılacağını bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki ortaöğretim kurumlarında geçen temmuzda açılan zanaat atölyeleri, ilk olarak 10 ilde 196 okulda uygulamaya konuldu. Ardından, 18 ilde 270 okulda pilot olarak uygulanan çalışmalardan, 129 farklı modüler kurs programında 7 ve 8. sınıf öğrencileri yaz boyunca ücretsiz olarak faydalandı.

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