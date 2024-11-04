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Ticaret Bakanlığı uyardı! Efsane Kasım kabus olmasın

Kasım indirimleri başlarken, Ticaret Bakanlığı’ndan tüketicilere ‘Satıcıyı, siteyi ve indirim oranını kontrol edin’ uyarısı geldi, yol haritası sunuldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024
Ticaret Bakanlığı uyardı! Efsane Kasım kabus olmasın

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Ticaret Bakanlığı, Kasım ayında artan özel indirim ve kampanyalara ilişkin hem tüketicileri hem firmaları uyardı. Vatandaşların ihtiyaçlarını doğru belirlemesi gerektiği belirtilerek, tüketicilere 5 uyarıda bulunuldu: "Satıcı hakkında ön inceleme yapılması, fiyata, indirim tutarına veya oranlarına dikkat edilmesi, internet sitesinin adres çubuğunun kontrol edilmesi, alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası ve 3D security (güvenlik) veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığına bakılması, ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgilerin ayrıntılı okunması çok önemli." Reklam Kurulu tarafından kampanyaların yakından takip edildiği vurgulanarak, "Tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında idari yaptırımlar uygulanmakta" denildi.

'30 GÜN' KURALI
Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, satıcılar tarafından indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması gerektiği belirtilerek, şöyle denildi: "İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması, fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı var ise bu süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belirtilmesi hususlarına uygun olarak faaliyet göstermesi gerekmekte. Tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı indirimli satış kampanyası ve uygulamalarına ilişkin Reklam Kurulu'na, indirimli satış kampanyaları kapsamında yapılan alışverişlere ilişkin hak kaybına uğrayanların ise uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırları da dikkate alarak hakem heyetleri ya da tüketici mahkemelerine başvurmaları gerekmekte."

HACİM YÜZDE 50 ARTIYOR
2023 yılında e-ticaret hacminin 1 trilyon 850 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirten Ticaret Bakanlığı, şu bilgileri verdi: "Kasım ayında e-ticaret hacmi yıl genelindeki aylık ortalamaların yüzde 50 üstünde seyretmiştir. Bu aydaki işlem hacmi, yıllık hacmin yaklaşık yüzde 12.5'ini oluşturmuştur. Pazar yerlerinin ürün kategorilerinde yıl genelinde 403 lira olan sepet ortalaması, Kasım'da 508 liraya ulaşmıştır. İşlem hacminde öne çıkan kategoriler; ayakkabılar, gömlekler, cep telefonları, montlar, ceketler ve elektrikli süpürgeler olmuştur."

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