TOKİ 100 BİN KONUT PROJESİ | 2024-2025 TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? Şartlar neler?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2024 yılı için dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin yeni sosyal konut üretimi hedefleniyor. Türkiye genelinde sosyal konut ihtiyacını karşılamak amacıyla atılan bu adım, konut sahibi olma hayali kuran birçok aile için umut ışığı niteliği taşıyor.

(Takvim Foto Arşiv)TOKİ'nin Son 4 Yılı 2019-2023 yılları arasında TOKİ, toplam 200 bin 68 konutun inşaatını tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti. Bu konutların yaklaşık %90'ını sosyal konut projeleri oluşturuyor. Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlar için sosyal konutlar inşa eden TOKİ, kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunarak önemli bir rol üstleniyor. 2023 yılında 125 bin sosyal konut projesine imza atan TOKİ, 2024'ün ocak-eylül döneminde ise 68 bin 695 konutun inşasını tamamladı. Böylece, 2024 yılı için hedeflenen 100 bin sosyal konut hedefine ulaşılması bekleniyor.