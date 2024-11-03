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TOKİ 100 BİN KONUT PROJESİ | 2024-2025 TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? Şartlar neler?

Gelecek yıl dar ve orta gelirlilere yönelik olarak 100 bin sosyal konut inşa edileceği açıklandı. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde özellikle kentlerdeki barınma sorununa kalıcı ve sağlıklı çözümler sunmak amacıyla çeşitli toplu konut uygulamaları hayata geçirilecek. Bu projeler dar gelirli vatandaşlar, kadınlar, engelliler ve gençler gibi dezavantajlı gruplara odaklanarak konut sahibi olma hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 16:43 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 16:43
TOKİ 100 BİN KONUT PROJESİ | 2024-2025 TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? Şartlar neler?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2024 yılı için dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin yeni sosyal konut üretimi hedefleniyor. Türkiye genelinde sosyal konut ihtiyacını karşılamak amacıyla atılan bu adım, konut sahibi olma hayali kuran birçok aile için umut ışığı niteliği taşıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)TOKİ'nin Son 4 Yılı

2019-2023 yılları arasında TOKİ, toplam 200 bin 68 konutun inşaatını tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti. Bu konutların yaklaşık %90'ını sosyal konut projeleri oluşturuyor. Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlar için sosyal konutlar inşa eden TOKİ, kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunarak önemli bir rol üstleniyor. 2023 yılında 125 bin sosyal konut projesine imza atan TOKİ, 2024'ün ocak-eylül döneminde ise 68 bin 695 konutun inşasını tamamladı. Böylece, 2024 yılı için hedeflenen 100 bin sosyal konut hedefine ulaşılması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 İçin Planlar

Yıllık program çerçevesinde, 2025 yılı itibarıyla özellikle kentlerdeki barınma sorununa kalıcı çözümler üretebilmek için dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları devam edecek. Bu kapsamda, önümüzdeki yıl 100 bin yeni sosyal konut daha üretilmesi planlanıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru Tarihleri ve Şartları

Dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şartları henüz netleşmiş değil. TOKİ'nin, bu konuya dair detayları önümüzdeki yılın ilk aylarında açıklaması bekleniyor. Sosyal konut projesi hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşların TOKİ'nin resmi web sitesini takip etmeleri öneriliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu projelerle birlikte, dar ve orta gelirli ailelerin konut sahibi olma yolunda önemli bir adım atılacağı ve sosyal konut ihtiyacının karşılanacağı öngörülüyor. TOKİ'nin çalışmaları, Türkiye'deki konut sorununa çözüm bulma çabalarını sürdürüyor.

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