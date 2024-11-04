Sitelere şeffaf yönetim

Vatandaş talepleri üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, apartman ve site yönetimlerine ilişkin devrim niteliğinde mevzuat değişikliğine hazırlanıyor.

Yeni yönetmelikle söz konusu yönetim şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu getirilecek, kriterlere uymayan kişiler yönetimde yer alamayacak. Mali ve idari şeffaflık, bir diğer zorunluluk olacak. Kural dışı hareket eden şirketlerin faaliyetleri yasaklanacak. Edinilen bilgilere göre; Bakanlık, yeni düzenleme ile birlikte yönetilen noktaları büyüklüklerine ve hizmet alanlarına göre sınıflandıracak. Apartman ve site yönetimleri Bakanlık tarafından düzenli olarak denetimden geçecek. Yönetici veya hizmet veren personel olabilmek için bir dizi kriter getirilecek.



MALİ ŞEFFAFLIK ZORUNLU OLACAK: Yeni düzenlemede öne çıkan önemli zorunluluk 'idari ve mali şeffaflık' olacak. Şirketlerin, kat maliklerine karşı mali ve idari olarak şeffaf bilgi akışını sağlaması 'mecburi' hale gelecek. 'Yetki belgesi' almaları sağlanacak.



AĞIR CEZALAR YOLDA: Belirlenen kriterlere uymayan yönetim şirketlerini ağır yaptırımlar bekleyecek.