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Borsa liginin kazananı G.Saray

Ekim ayını yükselişle tamamlayan tek spor şirketi olan Galatasaray Sportif, yılın en çok kazandıran kulübü unvanını aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024
Borsa liginin kazananı G.Saray

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Borsa İstanbul'da geçen ay düşüş eğilimi görülürken, spor hisselerinde de değer kayıpları öne çıktı. Spor endeksi geçen ay yüzde 9.9 azalış kaydetti. Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 1 yükselen Galatasaray Sportif, Ekim ayında yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi oldu.

Geçen ay yatırımcısına Trabzonspor Sportif yüzde 11.1, Fenerbahçe Futbol yüzde 12.9, Beşiktaş Futbol yüzde 15.2 kaybettirdi. Yıl başından bu yana da zirvede Galatasaray yer aldı. Galatasaray yüzde 12.5, Fenerbahçe yüzde 7.4 kazandırırken; Trabzonspor yüzde 19.5, Beşiktaş yüzde 49.6 kaybettirdi.

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