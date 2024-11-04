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Bakanlık denetimleri artırdı: Kiralık araçlar radara takıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, lüks segment araç kiralayan şirketlerden başlayıp sektördeki denetimlerini artırdı, 5 bin 600 firmada 1.7 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit etti, 500 milyon lira ceza uyguladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024
Bakanlık denetimleri artırdı: Kiralık araçlar radara takıldı

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında farklı sektör ve meslek kollarına ilişkin denetimlerini sürdürüyor. Araç kiralama sektörünün hızla büyümesi, bu alandaki firma sayısı ve hasılatlarında yaşanan artışlar, Maliye'nin radarını bu alana yöneltmesine neden oldu. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği, operasyonel araç kiralama sektörünün ilk 6 ayda 43.4 milyar liralık yeni araç yatırımı yaparak filosuna 34 bin aracın katıldığını açıklarken, denetimlerde bu veriler de dikkate alındı. Bakanlık, sektörün gelirlerinin daha etkin denetlenmesi için yeni bir çalışma başlattı. Lüks segment araç kiralayan şirketlerden başlanarak denetimler yoğunlaştırıldı.

500 MİLYON TL CEZA
GİB tarafından, araç kiralama şirketlerinin gelir beyanları ve mali kayıtları ile Emniyet'ten alınan veriler analiz edildi. Bu kapsamda 5 bin 600 araç kiralama işletmesi mercek altına alındı. Sektörde beyan edilmemiş gelirler, kayıt dışı çalışanlar ve faaliyetler belirlendi. Denetimler sonucu 500 milyon lira ceza kesilirken, 1.7 milyar liralık kayıt dışı hasılat saptandı. Gelir vergisi matrahında 637 milyon, kurumlar vergisi matrahında 195 milyon lira fark tespit edildi. KDV'de 904 milyon liraya varan matrah farkı belirlenirken, 4 bin tutanak düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için denetimlerin artacağını belirtti.

'DENETİMLERİN SIKLIĞI ARTACAK'
Bakan Şimşek, şöyle konuştu: "Özellikle hizmet sektöründe yapılan denetimler, şeffaflığı ve rekabeti de destekleyecek. Bu tarz denetimler özellikle lüks segmentte faaliyet gösteren işletmelerden başlayarak devam edecek. Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerimiz hız kesmeden sürecek."

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