Yurt dışından Türkiye'ye getirilen cep telefonlarının yasal olarak kaydedilmesi zorunluluğu her yıl milyonlarca kullanıcıyı etkileyen bir konu olmaya devam ediyor. Her yıl ocak ayı itibarıyla çeşitli harç, ceza ve ödeme miktarlarında yaşanan artışlar IMEI kayıt ücretini kapsıyor.

Yurt dışından getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti 2024'te 31 bin 692 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılında ise bu oran değişecek. 2025 yılındaki yeniden değerleme oranı, vergi uzmanları tarafından %45 civarında tahmin ediliyor. Bu oran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından farklı bir düzenleme yapılmadığı takdirde, IMEI kayıt ücretlerine doğrudan yansıyacak. Eğer mevcut düzenlemeler korunursa, IMEI kayıt ücretleri de bu artıştan etkilenecek. 2024'te 31 bin 692 lira olan kayıt ücreti, 2025'te tahmini olarak 45 bin 953 liraya yükselebilir.

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45 BİN TL'YE YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Eskişehir'de telefonculuk yapan Yiğit Aytekin, yurt dışından getirilen telefonlar için yapılan İMEİ kayıt ücretlerinin 31 bin 692 TL'den 45 bin 953 TL'ye yükselmesini beklediklerini açıkladı. Toplam 15 rakamdan oluşan İMEİ (International Mobile Equipment Identity - Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) cep telefonlarının güvenliğini sağlamak için her bir cihaz için ayrı olarak üretiliyor. Yurt dışı seyahatlerinde bireysel olarak telefon getirmek isteyenlerin de satın aldıkları telefonu kullanabilmeleri 31 bin 692 TL'ye IMEI kaydını yaptırması gerekirken, bu fiyatın 2025 yılının başı itibariyle 45 bin 953 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan telefoncu esnafı Yiğit Aytekin, kendilerinin bu yönde alınacak bir kararı olumlu karşılayacaklarını söyledi. Yurt dışı telefonların satışının azalmasının vergiye tabi telefonlara olan talebi arttırdığını ifade eden Aytekin, başka ülkelerden cihaz getirecek ve eski fiyattan yararlanmak isteyen vatandaşlara ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen İMEİ kayıt işlemlerini tamamlamalarını tavsiye etti.