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2025 zamlı IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu? Yurt dışı telefon kayıt açtırma ücreti kaç TL?

Yurt dışından getirilen cep telefonları için Türkiye’de zorunlu olan IMEI kaydı, birçok kişinin merakla beklediği bir konu haline geldi. 2024 yılı için belirlenen IMEI kayıt ücreti 31.692 TL olarak belirlenmişti. Ancak, her yıl enflasyon oranları ve yeniden değerleme oranları doğrultusunda bu ücretlerin güncellenmesi bekleniyor. 2025 yılı itibarıyla IMEI kayıt ücretinde ne kadar artış olacağı ise yurt dışından telefon getirmeyi planlayanların gündeminde.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 07:24 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 07:25
2025 zamlı IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu? Yurt dışı telefon kayıt açtırma ücreti kaç TL?

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Yurt dışından Türkiye'ye getirilen cep telefonlarının yasal olarak kaydedilmesi zorunluluğu her yıl milyonlarca kullanıcıyı etkileyen bir konu olmaya devam ediyor. Her yıl ocak ayı itibarıyla çeşitli harç, ceza ve ödeme miktarlarında yaşanan artışlar IMEI kayıt ücretini kapsıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

IMEI KAYIT ÜCRETİ 2025 YILINDA NE KADAR OLACAK, ZAM GELECEK Mİ?

Yurt dışından getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti 2024'te 31 bin 692 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılında ise bu oran değişecek. 2025 yılındaki yeniden değerleme oranı, vergi uzmanları tarafından %45 civarında tahmin ediliyor. Bu oran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından farklı bir düzenleme yapılmadığı takdirde, IMEI kayıt ücretlerine doğrudan yansıyacak. Eğer mevcut düzenlemeler korunursa, IMEI kayıt ücretleri de bu artıştan etkilenecek. 2024'te 31 bin 692 lira olan kayıt ücreti, 2025'te tahmini olarak 45 bin 953 liraya yükselebilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

45 BİN TL'YE YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Eskişehir'de telefonculuk yapan Yiğit Aytekin, yurt dışından getirilen telefonlar için yapılan İMEİ kayıt ücretlerinin 31 bin 692 TL'den 45 bin 953 TL'ye yükselmesini beklediklerini açıkladı. Toplam 15 rakamdan oluşan İMEİ (International Mobile Equipment Identity - Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) cep telefonlarının güvenliğini sağlamak için her bir cihaz için ayrı olarak üretiliyor. Yurt dışı seyahatlerinde bireysel olarak telefon getirmek isteyenlerin de satın aldıkları telefonu kullanabilmeleri 31 bin 692 TL'ye IMEI kaydını yaptırması gerekirken, bu fiyatın 2025 yılının başı itibariyle 45 bin 953 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan telefoncu esnafı Yiğit Aytekin, kendilerinin bu yönde alınacak bir kararı olumlu karşılayacaklarını söyledi. Yurt dışı telefonların satışının azalmasının vergiye tabi telefonlara olan talebi arttırdığını ifade eden Aytekin, başka ülkelerden cihaz getirecek ve eski fiyattan yararlanmak isteyen vatandaşlara ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen İMEİ kayıt işlemlerini tamamlamalarını tavsiye etti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"Fiyat değişimiyle ilgili son gün 31 Aralık"

Telefoncu esnafı Yiğit Aytekin, "2024 yılında 31 bin 692 TL olan pasaport kayıt ücretlerinin 45 bin 953 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu yurt dışından gelen telefonların artık daha az kaydedilmesini, iç piyasadaki telefonların daha fazla satılmasını sağlayacak. Biz yerel esnaf olarak kararı gayet olumlu karşılıyoruz çünkü ürün satmamız daha kolaylaşıyor, yurt dışından gelecek telefon sayısı daha aza düşüyor. O yüzden daha fazla ürün satabiliyoruz. Müşteri bu noktada nelere dikkat etmeli? Fiyat değişimiyle ilgili son gün 31 Aralık. O tarihe kadar eski fiyattan yararlanmak için İMEİ kayıt işlemi yaptırabilirler. Eğer yurt dışından telefon getiriyorsak vergilerini ödeyip kaydettirmeye dikkat edeceğiz çünkü kullanım süreleri 120 gün. Pasaport kayıt harçları E-Devlet üzerinden ödeniyor. Daha sonrasında da İMEİ kayıt işlemleri yine E-Devlet'ten yapılıyor. Burada İMEİ kaydederken doğru yazmaya dikkat etmek gerekiyor" dedi.

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