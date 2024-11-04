2025 ZAMLI EHLİYET FİYATLARI! A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatları kaç TL oldu? Sürücü kursu, harç, sınav bedeli...

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları, 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak yeni harç ücretleriyle karşı karşıya. Kasım ayında belirlenecek yeniden değerleme oranı ile ehliyet harçlarının önemli ölçüde zamlanması bekleniyor.
Ehliyet almak isteyen sürücü adayları, 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak yeni harç ücretleriyle karşı karşıya. Kasım ayında belirlenecek yeniden değerleme oranı ile ehliyet harçlarının önemli ölçüde zamlanması bekleniyor.
Yeniden Değerleme Oranı Ehliyet Harçlarına Nasıl Yansıyacak?
Kasım ayında açıklanması beklenen yeniden değerleme oranı birçok kalemi etkileyecek. Bu oranla birlikte, 2025 yılı itibarıyla tüm ehliyet harçlarında artış yaşanacak.
2024 Yılı Ehliyet Harç Ücretleri Nasıldı?
2024 yılı başında, yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olarak belirlenmesiyle birlikte ehliyet harçlarına da zam yapılmıştı. 2024 yılı için geçerli olan bazı ehliyet harçları şu şekildeydi:
B Sınıfı Ehliyet Harcı: 3.945,40 TL
A, A1, A2 Ehliyet Harcı: 1.308,40 TL
B1, BE, C, CE, D gibi Ağır Araç Ehliyetleri Harcı: 6.583,50 TL
2025'te Ehliyet Harç Ücretleri Ne Kadar Olacak?
Yeniden değerleme oranının tahminlere göre yüzde 45 olarak uygulanması durumunda ehliyet harçlarının şu seviyelere ulaşması bekleniyor:
B Sınıfı Ehliyet Harcı: 5.720,80 TL
A, A1, A2 Ehliyet Harcı: 1.896 TL
B1, BE, C, CE, D gibi Ağır Araç Ehliyetleri Harcı: 9.545 TL
KESİN ORANLAR 4 KASIM'DA YANİ BUGÜN BELLİ OLACAK.
Uzmanlar, ehliyet almayı düşünenlerin yıl bitmeden işlemlerini tamamlamalarını tavsiye ediyor. Özellikle 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek zamlı harçlarla karşılaşmamak adına, başvuru işlemlerini hızlandırmak maddi açıdan avantaj sağlayabilir.