2025 ZAMLI EHLİYET FİYATLARI! A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatları kaç TL oldu? Sürücü kursu, harç, sınav bedeli...

Yeniden Değerleme Oranı Ehliyet Harçlarına Nasıl Yansıyacak? Kasım ayında açıklanması beklenen yeniden değerleme oranı birçok kalemi etkileyecek. Bu oranla birlikte, 2025 yılı itibarıyla tüm ehliyet harçlarında artış yaşanacak.

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2024 Yılı Ehliyet Harç Ücretleri Nasıldı?



2024 yılı başında, yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olarak belirlenmesiyle birlikte ehliyet harçlarına da zam yapılmıştı. 2024 yılı için geçerli olan bazı ehliyet harçları şu şekildeydi:

B Sınıfı Ehliyet Harcı: 3.945,40 TL

A, A1, A2 Ehliyet Harcı: 1.308,40 TL

B1, BE, C, CE, D gibi Ağır Araç Ehliyetleri Harcı: 6.583,50 TL