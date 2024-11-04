2025 TRAFİK CEZASI ÜCRETLERİ | Yeni yılda radar, kemer, aşırı hız, alkollü araç kullanma cezası kaç TL olacak?

Trafik cezaları her sene olduğu gibi 2025 yılında da zamlanacak. Yeniden Değerleme Oranı'nın belirlenmesiyle birlikte 2025 yılında trafik cezaları ücretleri de hesaplanmaya başlanacak. Peki hangi trafik cezası ne kadar artacak? İşte kalem kalem hesaplama...