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2025 TRAFİK CEZASI ÜCRETLERİ | Yeni yılda radar, kemer, aşırı hız, alkollü araç kullanma cezası kaç TL olacak?

TÜİK'in açıklayacağı ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte vergi ve harçlara yeni yılda uygulanacak zam oranları da belli oluyor. Bu durum, trafik cezalarının da ne kadar artacağı sorusunu gündeme getirdi. Peki, trafik cezaları ne kadar olacak? İşte yeni yılda trafik cezalarının beklenen zamlarıyla ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 09:12 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 09:12
2025 TRAFİK CEZASI ÜCRETLERİ | Yeni yılda radar, kemer, aşırı hız, alkollü araç kullanma cezası kaç TL olacak?

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Trafik cezaları her sene olduğu gibi 2025 yılında da zamlanacak. Yeniden Değerleme Oranı'nın belirlenmesiyle birlikte 2025 yılında trafik cezaları ücretleri de hesaplanmaya başlanacak. Peki hangi trafik cezası ne kadar artacak? İşte kalem kalem hesaplama...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 yılı trafik cezaları ne kadar olacak?

Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte yeni yılda uygulanacak trafik cezaları ücret listesi haberimize eklenecektir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Güncel Trafik Cezaları Listesi

2024 senesinde güncel trafik cezaları listesi aşağıda listelendiği şekildedir.

Kırmızı ışıkta geçmek – 1.507 TL

Araç kullanırken telefonla konuşmak – 1.507 TL

Muayenesiz araç ile trafiğe çıkmak – 1.507 TL

Alkollü araç kullanmak (ikinci ceza) – 8.075 TL

Alkollü araç kullanmak (üçüncü ceza) – 12.978 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Alkol ya da uyuşturucu maddenin kandaki miktarını tespit etmek için yapılmak istenen testi kabul etmemek – 18.453 TL

Hız sınırını %10-30 arasında aşmak – 1.507 TL

Hız sınırını %30-%50'ye kadar aşmak – 3.136 TL

Hız sınırını %50 oranından daha fazla aşmak – 6.440 TL

Yayalara geçiş hakkı vermemek – 3.136 TL

Takip mesafesine uymamak – 691 TL

Uyuşturucu madde etkisinde olup araç kullanmak – 33.240 TL

Sahte plaka kullanmak – 32.171 TL

Trafik sigortası olmamasına rağmen trafiğe çıkmak – 691 TL

Plaka olmadan araç kullanmak – 8.167 TL

Drift yapmak – 32.234 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yetkisi olmadığı halde çakar ya da siren kullanmak – 6.440 TL

Engelli vatandaşlar için ayrılan yere park etmek – 1.383 TL

Emniyet kemeri takmamak – 691 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek – 6.440 TL

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