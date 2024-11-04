2025 TRAFİK CEZASI ÜCRETLERİ | Yeni yılda radar, kemer, aşırı hız, alkollü araç kullanma cezası kaç TL olacak?

(Takvim Foto Arşiv)
Alkol ya da uyuşturucu maddenin kandaki miktarını tespit etmek için yapılmak istenen testi kabul etmemek – 18.453 TL
Hız sınırını %10-30 arasında aşmak – 1.507 TL
Hız sınırını %30-%50'ye kadar aşmak – 3.136 TL
Hız sınırını %50 oranından daha fazla aşmak – 6.440 TL
Yayalara geçiş hakkı vermemek – 3.136 TL
Takip mesafesine uymamak – 691 TL
Uyuşturucu madde etkisinde olup araç kullanmak – 33.240 TL
Sahte plaka kullanmak – 32.171 TL
Trafik sigortası olmamasına rağmen trafiğe çıkmak – 691 TL
Plaka olmadan araç kullanmak – 8.167 TL
Drift yapmak – 32.234 TL
(Takvim Foto Arşiv)
Yetkisi olmadığı halde çakar ya da siren kullanmak – 6.440 TL
Engelli vatandaşlar için ayrılan yere park etmek – 1.383 TL
Emniyet kemeri takmamak – 691 TL
Emniyet şeridini ihlal etmek – 6.440 TL