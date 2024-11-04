SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2025 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI KAÇ TL OLDU? Yeni yılda zamlı yurt dışı çıkış harcı ne kadar ödenecek?

Her yıl Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenen ve birçok hizmetin fiyatlandırmasını etkileyen yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendi. Başkan Erdoğan’ın yetkisi dahilinde bu oran, %50 artırılabilir veya azaltılabilir. İşte zamların detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 11:04 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 11:04
2025 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI KAÇ TL OLDU? Yeni yılda zamlı yurt dışı çıkış harcı ne kadar ödenecek?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yurt dışına çıkış için alınan harç tutarına dair araştırmalar hız kazandı. 2025 yılında uygulanacak tutar yeniden değerleme oranları ile hesaplandı. İşte detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU?

2025 yılı yurt dışı çıkış harcı 500 TL'den 719 TL'ye yükselecek.

2024 Yeniden Değerleme Oranı: %43,93

2024 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlenmiş durumda. Bu oran, ehliyet ve pasaport gibi belgelerin harç ücretlerinden trafik cezalarına kadar birçok alanda zam oranını doğrudan etkiliyor. Yani, vatandaşlar ehliyet, pasaport yenileme, araç tescili, vergi ve idari cezalar gibi alanlarda belirlenen bu artış oranına göre ödeme yapacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hangi Alanlarda Artış Yaşanacak?

Aşağıdaki başlıca hizmet ve cezalar yeniden değerleme oranına bağlı olarak artacak:

Pasaport ve Ehliyet Harçları: Yurtdışına çıkmak veya ehliyet yenilemek isteyen vatandaşlar, yüzde 43,93 artışla yeni ücret tarifesine tabi olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Trafik Cezaları: Hız sınırını aşan veya diğer trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, bu oran doğrultusunda daha yüksek cezalar ödemek zorunda kalacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Araç sahipleri, MTV ödemelerinde de bu oran dahilinde artış yaşayacak.

Kimlik Yenileme Ücretleri: Vatandaşların kimlik yenileme işlemlerinde de yeni oranlara göre ücretlendirme yapılacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı’nda önemli açıklamalar
CHP-DEM’in sistemi kilitleme ittifakı! Açık açık devlete meydan okudular | ’Kayyum’un arka planı ve sistematik provokasyon
Kandil’in arka bahçesi olan DEM’li belediyelere ’Esenyurt’ tarifesi! Mardin, Batman ve Halfeti’ye kayyum... İçişleri Bakanlığı duyurdu
TÜİK AÇIKLADI ZAM ORANI DEĞİŞTİ | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?
Kayyum atanan Halfeti’de ’Yılan’ın başı ezildi! Mehmet Karayılan teröristbaşı Murat Karayılan’ın yeğeni çıktı
TÜİK Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı! Bakan Şimşek açıkladı: Son iki buçuk yılın en düşük seviyesi
Batman’da kürdistan hayaline kayyum tokadı! Gülistan’ın ’Sönük’ kalan bölücü hezeyanı
Avrupa basınında gündem Mourinho! İkonik bir an
MEMURA 4 AYLIK FARK | TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı hesaplar değişti! Memur ve memur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?
Galatasaray’da 2 kadro dışı belli oldu!
Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! Önce Kırgızistan sonra Macaristan!
Spor yazarlarından Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yorumu! Kına yaksınlar
İstanbul’daki çöp dağlarının arkasından CHP-DİSK’in sözleşme tezgahı çıktı!
Sınır ötesindeki kahramanların bir günü! Çelik bilek PÖH’lerle teröre geçit yok... İki seçeneğimiz var ya şehadet ya zafer
CHP’li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
SON DAKİKA