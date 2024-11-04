2025 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI KAÇ TL OLDU? Yeni yılda zamlı yurt dışı çıkış harcı ne kadar ödenecek?

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2025 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU?

2025 yılı yurt dışı çıkış harcı 500 TL'den 719 TL'ye yükselecek.

2024 Yeniden Değerleme Oranı: %43,93

2024 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlenmiş durumda. Bu oran, ehliyet ve pasaport gibi belgelerin harç ücretlerinden trafik cezalarına kadar birçok alanda zam oranını doğrudan etkiliyor. Yani, vatandaşlar ehliyet, pasaport yenileme, araç tescili, vergi ve idari cezalar gibi alanlarda belirlenen bu artış oranına göre ödeme yapacak.