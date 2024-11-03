Kredi kartı olanlar dikkat: 31 Aralık 2024 son gün! Harcamayanın tüm parası silinecek

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü ise sadakat kartlarının işletmelerin müşterilere avantaj sağladığı bir sistem olarak değerlendirildiğini belirtti. Güllü, sadakat kartların tüketiciler açısından olumlu bir uygulama olduğunu ifade ederek, her yıl sonunda sadakat kartlardaki para puanların ve uçuş millerinin sıfırlandığını hatırlattı. "Birçok işletmenin bunu yaptığını düşünüyoruz. Bu uygulamayı sıfırlanma eyleminin etik olmadığı, tüketici açısından kazanılan hakların geri alınması gibi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bu kazanılmış bir haktır" dedi.

(AA)

Kazanılmış Haklar Geri Alınamaz

Güllü, kart verilirken her yıl sonunda puanların sıfırlandığına dair bir uyarı yapıldıysa dahi, bu uygulamanın etik açıdan doğru olmadığını vurguladı. "Ama böyle yapılmış olsa bile kazanılmış haklar tek taraflı olarak geri alınamaz. Bu açıdan işletmeler bu tür uygulamalardan vazgeçmeli. Bunu etik dışı, ahilik anlayışına aykırı bir uygulama olarak değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Tüketicilere Tavsiye: Yıl Sonunu Beklemeden Puanlarınızı Kullanın

Son olarak Güllü tüketicilere sadakat kartlarında biriken puanları ve uçuş millerini yıl sonunu beklemeden kullanmaları yönünde uyarıda bulundu. "Tüketiciler sadakat kartlarındaki puanlarını, uçuş millerini veya diğer para puan şeklindeki kazanılmış haklarını yıl sonunu beklemeden alışverişlerini yapsınlar. Eğer hakem heyetlerine başvururlarsa da bu millerin veya para puanların geri alınması söz konusu olabilir, hakem heyetinin değerlendirmesi o yönde çıkabilir. Ama biz bu risklerle karşılaşmaması adına tüketicilerin yıl sonunu beklemeden veya yıl sonuna doğru bu alışverişlerini mutlaka yapmalarını öneriyoruz" diyerek tüketicilere çağrıda bulundu.