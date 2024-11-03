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Kredi kartı olanlar dikkat: 31 Aralık 2024 son gün! Harcamayanın tüm parası silinecek

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte tüketici dernekleri sadakat kartlarında ve kredi kartlarında biriken para puanların kullanılmasına yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Tüketici dernekleri, 31 Aralık tarihi itibarıyla birçok işletmenin bu puanları sıfırladığını belirterek tüketicilerin haklarını kaybetmemesi için birikmiş puanlarını yıl bitmeden değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 09:39 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 09:40
Kredi kartı olanlar dikkat: 31 Aralık 2024 son gün! Harcamayanın tüm parası silinecek

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Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, yıl sonuna yaklaşırken sadakat kartlarında biriken puanlar ve liraların kullanılmasına yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Deniz, tüketicilerin firmalardan aldıkları sadakat kartlarda biriktirdikleri puanları yılın son iki ayında harcamaları gerektiğini hatırlattı.

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AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aynı şekilde kredi kartlarında biriken puanların da harcanması gerektiği uyarısında bulunuyoruz. Çünkü yıl başıyla sınırlı olarak bu uygulama devam ediyor. Biz bu uygulamanın yanlış olduğu görüşündeyiz. Sadakat kartlarda biriken puanların belirli bir tarihe kadar kullanılması zorunluluğu, tüketiciyi zorlayan ve haksız bir durum." dedi.

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31 Aralık'a Kadar Kullanılmayan Puanlar Siliniyor

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Deniz bu konuda yıllardır çağrıda bulunduklarını ifade ederek birçok firmanın 31 Aralık itibarıyla kartlarda biriken puanları sıfırlama yoluna gittiğini belirtti. Tüketicilerin ellerindeki puanları değerlendirmesini öneren Deniz, "Firmaların çoğu, kullanılmayan puanları yıl sonunda silmeyi tercih ediyorlar. Bu anlamda tüketicilerin yapacakları alışverişlerde sadakat kartları veya kredi kartlarındaki puanlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Bu para puanların tüketicilerin kazanılmış hakkı olduğuna dikkat çekerek tüketicilere sadakat gösterip alışveriş yapan kişilerin puanlarının yıl sonuyla sınırlandırılmasının etik olmadığını dile getirdi. "Bu dönemde tüketicileri, yapacakları harcamalarda biriken para puanlarını kullanmaya davet ediyoruz" ifadeleriyle tüketicilere çağrıda bulundu.

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İşletmelere Çağrı: Puan Sıfırlama Uygulamasına Son Verin

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü ise sadakat kartlarının işletmelerin müşterilere avantaj sağladığı bir sistem olarak değerlendirildiğini belirtti. Güllü, sadakat kartların tüketiciler açısından olumlu bir uygulama olduğunu ifade ederek, her yıl sonunda sadakat kartlardaki para puanların ve uçuş millerinin sıfırlandığını hatırlattı. "Birçok işletmenin bunu yaptığını düşünüyoruz. Bu uygulamayı sıfırlanma eyleminin etik olmadığı, tüketici açısından kazanılan hakların geri alınması gibi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bu kazanılmış bir haktır" dedi.

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Kazanılmış Haklar Geri Alınamaz

Güllü, kart verilirken her yıl sonunda puanların sıfırlandığına dair bir uyarı yapıldıysa dahi, bu uygulamanın etik açıdan doğru olmadığını vurguladı. "Ama böyle yapılmış olsa bile kazanılmış haklar tek taraflı olarak geri alınamaz. Bu açıdan işletmeler bu tür uygulamalardan vazgeçmeli. Bunu etik dışı, ahilik anlayışına aykırı bir uygulama olarak değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Tüketicilere Tavsiye: Yıl Sonunu Beklemeden Puanlarınızı Kullanın

Son olarak Güllü tüketicilere sadakat kartlarında biriken puanları ve uçuş millerini yıl sonunu beklemeden kullanmaları yönünde uyarıda bulundu. "Tüketiciler sadakat kartlarındaki puanlarını, uçuş millerini veya diğer para puan şeklindeki kazanılmış haklarını yıl sonunu beklemeden alışverişlerini yapsınlar. Eğer hakem heyetlerine başvururlarsa da bu millerin veya para puanların geri alınması söz konusu olabilir, hakem heyetinin değerlendirmesi o yönde çıkabilir. Ama biz bu risklerle karşılaşmaması adına tüketicilerin yıl sonunu beklemeden veya yıl sonuna doğru bu alışverişlerini mutlaka yapmalarını öneriyoruz" diyerek tüketicilere çağrıda bulundu.

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